به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بر اساس اعلام منابع دیپلماتیک "فرانک- والتر اشتاین مایر " با وجود مخالفتهای " نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در نظر دارد دو فصل جدید از گفتگو با آنکارا را آغاز کند .

این در حالی است که فرانسه مخالفت خود را با گفتگو درباره سه فصل از مباحث موجود درباره پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا اعلام کرده بود .

فرانسه از اتحادیه اروپا خواسته تا با مسکوت گذاشتن این روند از عضویت ترکیه در این اتحادیه جلوگیری به عمل آورد .

به نوشته این منبع خبری تا کنون 4 فصل از موارد لازم در عضویت ترکیه مورد بررسی قرار گرفته یا در حال بررسی است .

27 کشور عضو اتحادیه اروپا پس از تایید شورای اروپا می توانند درباره گسترش اتحادیه اروپا به اعمال نظر بپردازند. ترکیه در مسیرکاندیداتوری خود برای عضویت در اتحادیه اروپا ملزم به ادامه روند اصلاحات در کشور خود بوده و پیش بینی می شود که این روند حداقل تا سال 2014 میلادی به طول بینجامد .

اتحادیه اروپا از سال 2003 میلادی بحث بر سر عضویت ترکیه در این اتحادیه را آغاز کرده است . این امر با موافقت و مخالفت برخی از اعضای اتحادیه اروپا روبرو شده است .