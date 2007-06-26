به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عنایت با بیان این مطلب در خصوص وضعیت داوران ایرانی حاضر در جام ملتهای آسیا افزود : کمیته داوران فدراسیون برای حفظ آمادگی مسعود مرادی و رضا سخندان تصمیم گرفت از این دو داور در بازی دوستانه تیم های ملی ایران و غنا استفاده کند . غنا جزو تیم های مطرح فوتبال دنیا به شمار می رود و قطعا قضاوت مرادی و سخندان در این بازی ، محک خوبی برای آنها محسوب می شود . همچنین مرتضی کریمی به عنوان کمک داور دوم و محمود رفیعی به عنوان داور چهارم در این بازی حضور خواهند داشت .



وی تصریح کرد : دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و غنا در" فیفادی " و با ترکیب اصلی دو تیم برگزار خواهد شد و نیاز به استفاده از داور خارجی بی طرف داشتیم اما متأسفانه به دلیل کمبود وقت جهت مکاتبه برای حضور داوران خارجی در تهران ناچار به استفاده از تیم داوری ایرانی برای بازی فوق شده ایم و این موضوع در خصوص بازی ایران و جامائیکا نیز صدق می کند.



عنایت با اشاره به حضور مسعود مرادی و رضا سخندان در کلاس های توجیهی و آمادگی جسمانی کمیته داوران AFC پیش از آغاز جام ملتهای آسیا ، افزود : مرادی و سخندان بعد از قضاوت بازی ایران و غنا ، صبح جمعه عازم مالزی خواهند شد و در کلاس های پنج روزه تئوری و تست بدنی شرکت می کنند . یک روز از این کلاس ها به آزمون جسمانی داوران اختصاص دارد و هر داوری که در این آزمون نمره قبولی دریافت نکند به کشورش بازگردانده می شود .

وی ادامه داد : 15 داور وسط و 24 کمک داور آسیایی حاضر ، پس از پایان کلاس ها در مالزی مستقر می شوند و پس از گروه بندی ، محل قضاوت آنها در یکی از چهار کشور میزبان مسابقات تعیین می شود. قطعا مرادی و سخندان در مالزی که محل بازیهای تیم ملی ایران است حضور نخواهند داشت و در یکی از سه کشور تایلند ، ویتنام و اندونزی قضاوت می کنند .



عنایت خاطرنشان ساخت : در جمع داوران برای قضاوت مسابقات جام ملتهای آسیا ، یک داور وسط آفریقایی نیز حضور خواهد داشت و براساس توافق کنفدراسیونهای آسیا و آفریقا ، در مسابقات قهرمانی جام ملتهای دو قاره ، یک داور به نمایندگی از قاره دیگر سوت خواهد زد که طبق این توافق شمس المائدین داور سنگاپوری در جام ملتهای آفریقا در دوره قبل قضاوت کرد .



رییس کمیته داوران از برگزاری کلاس توجیهی یک روزه برای ملی پوشان فوتبال کشورمان خبر داد و افزود : در ساعت 17 امروز (سه شنبه ) و به درخواست سرمربی تیم ملی در محل آمفی تئاتر آکادمی فوتبال ، من برای بازیکنان تیم ملی درخصوص قوانین و مقررات داوری صحبت خواهم کرد تا آنها با یک ذهن آماده نسبت به مسایل داوری در مسابقات جام ملتهای آسیا به میدان بروند .