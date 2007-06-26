حجت الاسلام احمد رضاییان در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود : گسترش ماهواره ها ، فرکانس های رادیویی و سایت های غیر اخلاقی در میان قشر جوان و نسل پویای انقلاب اسلامی مسئولیت نهادهای فرهنگی را دو چندان کرده است.

وی تصریح کرد : در این راستا اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی نیز با هدف تعلیم ، تبلیغ ، ترویج معارف دینی و فرهنگ اسلامی از تمام استعدادها و امکانات خود در این زمینه استفاده می کند.

رضاییان خاطر نشان کرد : فعالیت های آموزشی ، تبلیغی ، برگزاری طرح اوقات فراغت ، خدمات اینترنتی تبیان ، کافی نت و سازماندهی تشکل های دینی از جمله کارهایی است که این سازمان به منظور تعمیق دین باوری جوانان و کاهش تهاجم فرهنگی انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه رسالت و وظیفه این سازمان تقویت ، تعمیق و توسعه ارتباط با فرهنگ دولت و دستگاه های فرهنگی و تبلیغی است تاکید کرد : توجه به مخاطبان با اولویت قرار دادن جوانان و نوجوانان ، بکارگیری عنصر هنر در کلیه برنامه ها و عرصه های فرهنگی و تلاش بر امر سیاستگذاری فرهنگی تبلیغی با هدف جذب مشارکت های مردمی از دیگر وظایف این سازمان است.

مدیر کل تبلیغات استان مرکزی یادآور شد : برگزاری دوره های آموزشی ، راه اندازی کتابخانه حوزه دین و روحانیت ، سازماندهی تشکل های دینی و راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی فرهنگی تبیان از دستاوردها و اهداف اداره کل تبلیغات اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه کافی نت تبیان روزانه پذیرای تعداد زیادی مراجه کننده از قشرهای دانشجو، دانش آموز و روحانیون است ادامه داد : از جمله خدمات تبیان ، سایت تبیان است که آخرین اخبار اداره کل تبلیغات اسلامی استان، گالری تصاویر، مسابقات، حدیث هفته و سخن بزرگان است .

رضاییان تصریح کرد : شبکه اینترانت شامل 200 سایت و پایگاه اسلامی و فرهنگی و علمی است که روزانه بیش از صدها نفراز این سایت بازدید می کنند.