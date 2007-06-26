بازرسان آژانس وارد کره شمالی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس،"الی هاینونن"، معاون محمد البرادعی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی و رئیس بخش پادمان های آژانس امروز در راس گروهی از بازرسان وارد پیونگ یانگ - پایتخت کره شمالی- شد.



وی در فرودگاه به خبرنگاران گفت : هیئت همراه وی طی اقامت 5 روزه خود در کره شمالی درباره ترتیبات راستی آزمایی تعطیلی و مهر و موم راکتور اصلی هسته ای کره شمالی موسوم به "یونگ بیون" با مقامهای کره ای مذاکره خواهند کرد.



با وجود این، هاینونن پیش از عزیمت به کره شمالی در فرودگاه پکن به خبرنگاران گفت : این به کره شمالی بستگی دارد که درباره زمان تعطیلی راکتور یونگ بیون تصمیم گیری کند.



وی دیروز(دوشنبه) ابراز تردید کرده بود که مقامهای کره شمالی امکان دیدار از راکتور یونگ بیون را به وی بدهند.



تاسیسات هسته ای یونگ بیون، پلوتونیم غنی شده تولید می کند.



از سوی دیگر "هوبرت پرکر"، رئیس هیئت اعزامی پارلمان اروپا به کره شمالی امروز گفت : مقامهای کره ای تعهد کامل خود را برای اجرای توافقنامه هسته ای فوریه گذشته در اولین فرصت - احتمالاً در ماه آینده میلادی- به اطلاع وی رسانده اند.



کره شمالی در بهمن ماه سال گذشته توافقنامه ای را با 5 کشور دیگر شامل چین، ژاپن، کره جنوبی، روسیه و آمریکا امضا کرد که بر اساس آن متعهد شد ظرف 2 ماه و در مقابل دریافت مشوق های سیاسی و اقتصادی، راکتور یونگ بیون را تعطیل کند.



اما با وجود پایان یافتن این ضرب الاجل، این کشور از اجرای تعهدات خود به دلیل بلوکه ماندن حساب های بانکی اش در بانک ماکائو خودداری کرد.



روز گذشته سرانجام این حساب ها به کره شمالی بازگشت داده شد و پیونگ یانگ نیز برای تعطیلی راکتور خود اعلام آمادگی کرد.



در تحولی دیگر امروز کره جنوبی اعلام کرد که کمک های غذایی خود را به کره شمالی از چند روز آینده از سر خواهد گرفت.



سئول در ماه آوریل(فروردین ماه) قول داده بود که 400 هزار تن برنج در اختیار همسایه فقیر شمالی خود قرار دهد اما ارسال آن را مشروط به تعطیلی راکتور هسته ای کره شمالی کرده بود.