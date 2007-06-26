به گزارش خبرگزاری مهر ، دراین دیدار اوکوره آدامز ضمن استقبال گرم از این پیشنهاد موافقت رسمی دولت سیرالئون را طی پنج ماده با تاسیس کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) اعلام کرد.

از جمله مفاد این صورتجلسه پنج ماده ای که در خصوص دریافت نظر رسمی دولت سیرالئون و تقاضای آن کشور برای افتتاح دفتر کمیته امداد امام خمینی (ره) می باشد به شرح ذیل است:

وزارت فرهنگ و گردشگری سیرالئون به ایفای نقش برجسته کمیته امداد امام خمینی (ره) در رفع مشکلات اجتماعی و معیشتی جوانان در سطح بین المللی بویژه فعالیت های اخیر آن کمیته از طریق وابستگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در این کشور با برنامه های هدایت شده در شهرستان فریتاون و منطقه لنگی عنایت داشته است.

لذا این وزارتخانه به نمایندگی از طرف دولت سیرالئون فرصت را مغتنم شمرده تقاضا می نماید تا دفتر کمیته امداد امام خمینی (ره) که یک سازمان غیر دولتی می باشد در شهرستان ماگبوراکا پایتخت اسلامی سیرالئون رسما تاسیس گردد. ضمن تقدیر از خدمات ارزشمند ، خیر خواه و مشارکت در تشویق جوانان در نیل به استقلال ( خودکفایی ) اقتصادی توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) دولت جمهوری سیرالئون خود را به فراهم نمودن یک دفتر مناسب برای آن کمیته جهت اداره فعالیت های خود در این کشور ملزم می داند.

وابستگی فرهنگی و سفارت کشورمان در سیرالئون جهت دریافت نظر رسمی مقامات این کشور مبنی بر ضرورت حضور کمیته امداد امام خمینی (ره) ، استمرار خدمات بشر دوستانه این نهاد در آن کشور و دعوت رسمی دولت سیرالئون برای افتتاح دفتر کمیته امداد امام خمینی (ره) در این کشور تلاش کرده است.

لازم به ذکر است از یک سال پیش با مساعدت کمیته امداد امام خمینی (ره) پنج دوره کارگاه آموزشی خیاطی ، ماشین نویسی و رنگ آمیزی پارچه به همراه کلاس های عقیدتی در شهرستان های فریتاون و لنگی توسط این نمایندگی برگزار و بیش از یکصد و پنجاه نفر آموزش های مهارت خود اشتغالی لازم دیده و بسیاری از آنها جذب بازار کار شده اند.