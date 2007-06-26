به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل در جلسه علنی امروز، تذکرات کتبی نمایندگان مجلس، خطاب به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

بر این اساس، ندیمی نماینده لاهیجان، صادق‌ زاده نماینده رشت و حق شناس نماینده بندرانزلی در تذکری به وزیر آموزش و پرورش بررسی علل عزل و نصب‌ها در آخرین هفته‌های کاری رئیس آموزش و پرورش و علل برکناری برادر دو شهید توسط رئیس سازمان آموزش و پرورش گیلان را خواستار شدند.

ندیمی نماینده لاهیجان در تذکری به رئیس جمهور بر تدبیر امور گردشگری مرتبط با حوزه حمل و نقل متناسب با سهمیه بندی بنزین با هدف جلوگیری مسافرت به نواحی مختلف کشور تاکید کرد و در تذکری به وزرای کشور و نفت ، تمهید تامین بنزین مورد نیاز مسافربران خوردوهای شخصی برای تسهیل زندگی را خواستار شد.

رحمانی نماینده تبریز در تذکری به وزیر نفت خواستار تسریع در اجرای مصوبه سفر استانی دولت در خصوص اتصال خط اتیلن از میاندوآب به مجتمع پتروشیمی تبریز شد و در تذکری به رئیس دستور خواستار تسریع در اعلام نتیجه مصوبه استانی دولت در خصوص اجرای تونل‌های اتوبان زنجان - تبریز توسط سازمان مدیریت شد.

وی همچنین در تذکری به وزیر مسکن و شهرسازی تسریع در اجرای مصوبه سفر استانی دولت در خصوص انتشار اوراق مشارکت بهسازی و بازسازی بافت فرسوده شهر تبریز و احداث واحدهای مسکونی برای اقشار کم درآمد را مورد تاکید قرار داد.

آجورلو نماینده کرج در تذکری به وزیر مسکن خواستار علت اعلام عدم پرداخت وام ودیعه مسکن توسط بانکهای مسکن علی رغم اعلام رسمی آن شد.

حجازی فر نماینده خوی به وزیر بازرگانی درباره پیشگیری از افزایش بی‌رویه قیمت نان در آذربایجان غربی تذکر داد.

دهقان نماینده چناران در تذکری به وزرای خارجه و جهاد کشاورزی رفع تصرف از منابع طبیعی شمال تهران در منطقه دار آباد توسط وزارت امور خارجه را خواستار شد.

شهریاری نماینده زاهدان در تذکری به وزیر اقتصاد پاسخگویی به علت عدم اجرای تصویر نامه هیات وزیران توسط بانکها در خصوص بدهی‌های معوقه را مورد تاکید قرار داد.

زادسر نماینده جیرفت در تذکری به وزیر فرهنگ و ارشاد بر نظارت جدی بر تولیدات فیلمسازان داخلی و ساماندهی جدی به وضعیت معیشتی هنرمندان تاکید کرد و در تذکری به رئیس جمهور از وی خواست تا دستور جبران نسبی خسارات وارده بر اثر طوفان گونو در جنوب کرمان را صادر کند.

حق شناس و قمی نمایندگان بندرانزلی و پاکدشت از رئیس جمهور خواستند تا دستور رعایت حریم 60 متری حاشیه دریا در استان گیلان در مهمانپذیرها و پلاژهای متعلق به وزارت دفاع را صادر کند.

میرتاج الدینی نماینده تبریز در تذکری خواستار دستور رسیدگی به علت عدم تشکیل پرونده برای جانبازان با وجود ارائه مستندان جانبازی شد.