کریمی برای دیدار با شفیعی زاده به امارات رفت

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز کریمی سرمربی تیم فوتبال استقلال اهواز برای دیدار و گفتگو با علی شفیعی زاده در خصوص مسائل مختلف این تیم صبح امروز به امارات سفر کرد. در این جلسه درخصوص وضعیت همکاری فیروز کریمی با تیم استقلال اهواز صحبت های نهایی مطرح می شود و این احتمال وجود دارد درصورت حل مشکلات موجود این مربی همکاری اش را با این باشگاه ادامه دهد.

کریمی که یک سال از قراردادش با تیم استقلال اهواز آنهم به صورت مشروط باقی مانده است، می تواند در صورت عدم توافق با مسئولان این تیم اهوازی، فصل آینده هدایت تیم دیگری را برعهده بگیرد.

طی چند روز گذشته خبرهای زیادی در خصوص پیوستن این مربی به دو باشگاه استقلال و پرسپولیس مطرح شده است ولی تاکنون کریمی تیم فصل آینده اش را بصورت رسمی معرفی نکرده است.