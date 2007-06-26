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۵ تیر ۱۳۸۶، ۱۸:۲۸

منوچهر متکی در آستانه المپیاد جهانی فیزیک :

وزارت امور خارجه آماده ارائه تسهیلات برای برگزاری اجلاسهای علمی است

وزارت امور خارجه آماده ارائه تسهیلات برای برگزاری اجلاسهای علمی است

"منوچهر متکی" وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه وزارت امور خارجه آماده ارائه تسهیلات برای برگزاری اجلاسهای علمی است، گفت: برگزاری المپیاد جهانی فیزیک در ظرفیت‌سازی علمی کشور نقش موثر دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متکی در دیدار با اعضای کمیته اجرایی المپیاد جهانی فیزیک گفت : وزارت امور خارجه برای ارایه تسهیلات جهت برگزاری اجلاس‌های علمی آمادگی دارد.

وی با اشاره به تلاش‌های کارگزاران المپیاد گفت: این تلاش‌ها، ظرفیت‌های بالقوه جوانان ایران را منصه ظهور می‌رساند.

وزیر امور خارجه کشور، برگزاری المپیاد فیزیک را مهم دانست و گفت: این امر فاصله علمی ایران را با قله‌های دانش کم می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: نگاهی به تاریخ کشور نشان می‌دهد توان رشد فکری و فناوری در ایران بسیار بالاست و ما روزگاری سرآمد دانش و فنون بوده‌ایم.

مسوولین کمیته اجرایی المپیاد جهانی فیزیک نیز با ارایه گزارشی از اقدامات انجام شده برای برگزاری المپیاد فیزیک در اصفهان، خواهان تسهیل در امور میهمانان دعوت شده به این گردهمایی شدند.

المپیاد جهانی فیزیک با شرکت ‪ ۸۰‬کشور جهان، ‪ ۲۲‬و ‪ ۲۳‬تیرماه در اصفهان برگزار می‌شود.

کد مطلب 508422

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