نباید از نشست آتی احزاب لبنان در پاریس انتظار زیادی داشته باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "فواد سنیوره" نخست وزیر لبنان در پاریس در جمع خبرنگاران گفت : ما از تمامی تلاش های فرانسه برای گردهم آوردن احزاب لبنانی و برقراری گفتگو و همچنین نزدیک کردن دیدگاه ها قدردانی می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اما نباید از نشستی که قرار است در ماه ژوئیه در پاریس بین سران احزاب لبنانی برگزار شود، نتایج بسیار چشمگیری را انتظار داشته باشیم.

در همین حال، "دیوید مارتینون" سخنگوی ریاست جمهوری فرانسه در این باره گفت: طرح نشست که ازسوی "برنارد کوشنر" وزیر امور خارجه در اوائل ماه ژوئن مطرح شد همچنان پابرجاست، اما تاریخ دقیق آن هنوز تعیین نشده است.

سنیوره همچنین ظهر امروز با "نیکولا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه دیدار و گفتگو کرد.