معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت : این سه قایق اماراتی صبح امروز پس از ورود به آبهای ساحلی جمهوری اسلامی ایران اقدام به صید غیرمجاز نموده که در حال بازگشت بلافاصله توقیف شدند



احمد آخوندی اعلام کرد : از 23 سرنشین بازداشت شده این قایق ها 17 نفر تبعه هندی وشش نفر اماراتی هستند.

آخوندی گفت : بارها تلاش شده است تا از طریق آموزش های ویژه به صیادان از ورود آنها به آبهای سایر کشورها جلوگیری به عمل آید که در طول ماههای اخیر صیادان هرمزگانی کمترین تجاوز در حین صیادی را به آبهای سایر کشورهای ساحلی داشته اند ولی بارها توسط صیادان کشورهای مختلف شاهد صید غیرمجاز درآبهای جمهوری اسلامی ایران بوده ایم که براین اساس ضروری است تمهیدات لازم صورت گیرد.



