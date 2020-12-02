بیش از ۸۰ درصد مفاد سند ملی حقوق کودک باید تا سال۱۴۰۴ اجرایی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عباسی در نشست با مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری سیستانوبلوچستان ضمن ابراز خرسندی از استقبال بسیار خوب و قدردانی از برگزاری مدرسه پاییزه که به میزبانی این استان برگزار شد، اظهار داشت: از وظایف مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک سیاستگذاری، برنامهریزی، نظارت، پایش و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی است.
وی ادامه داد: برگزاری این دست برنامهها باعث افزایش ارتقای سطح جامعه نسبت به حقوق کودکان و اجرای هر چه بهتر قانون جدید حمایت از آنان میشود.
معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با تاکید بر اینکه بیش از ۸۰ درصد مفاد سند ملی حقوق کودک باید تا پایان سال ۱۴۰۴ در کشور اجرایی شود، تصریح کرد: بنابراین تمام دستگاههای متولی در این زمینه باید تلاش بیشتری انجام دهند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری سیستانوبلوچستان نیز در این نشست با اشاره به اینکه این منطقه جوانترین استان کشور است، بر لزوم گسترش فرهنگسازی و ایجاد زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی در جامعه به عنوان یک گام مهم در مسیر توسعه پایدار تاکید کرد و افزود: انعقاد تفاهمنامه با نهاد کتابخانههای کشور میتواند در راستای تحقق این هدف و گسترش فرهنگ کتابخوانی برای گروههای سنی مختلف کودکان اتفاقاتی نیک را رقم زند.
زهرا ابراهیمی بیان کرد: استفاده از ظرفیت نهادهایی چون یونیدو و یونیسف میتواند به تحقق مفاد پیماننامه حقوق کودک در سیستانوبلوچستان در همه ابعاد کمک کند.
وی افزود: برنامههایی چون گسترش خانههای مهارت در سطح شهرستانهای سیستانوبلوچستان نیز از جمله برنامههای در دست پیگیری دفتر بانوان این استانداری است.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری سیستانوبلوچستان به راهاندازی ستاد ویژه پیگیری حقوق کودک با محوریت دستیابی فراگیر به حقوق اولیه، استفاده از ظرفیت خیران و نهادهای بینالمللی برای بهرهمندی ۲هزارو ۲۰۰ کودک از بستههای تغذیهای برای خانوادههای دهکهای یک تا سه درآمدی، توزیع اقلام بهداشتی برای پنج هزار و ۳۰۰ خانوار، اهدای ۳۰ تانکر آبرسانی برای روستاها، شناسایی مکانهای تحت آسیب برای راهاندازی خانههای مهارت و تحلیل و پیگیری و پایش مستمر وضعیت کودکان را از جمله اقدامات و برنامههای انجام شده و در دست اجرای دفتر امور بانوان و خانوادهی استانداری این استان عنوان کرد.
