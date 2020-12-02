  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۲ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۲۹

معاون وزیر دادگستری:

بیش از ۸۰ درصد مفاد سند ملی حقوق کودک باید تا سال۱۴۰۴ اجرایی شود

بیش از ۸۰ درصد مفاد سند ملی حقوق کودک باید تا سال۱۴۰۴ اجرایی شود

زاهدان- معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: بیش از ۸۰ درصد مفاد سند ملی حقوق کودک باید تا پایان سال ۱۴۰۴ در کشور اجرایی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عباسی در نشست با مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری سیستان‌وبلوچستان ضمن ابراز خرسندی از استقبال بسیار خوب و قدردانی از برگزاری مدرسه پاییزه که به میزبانی این استان برگزار شد، اظهار داشت: از وظایف مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت، پایش و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی است.

وی ادامه داد: برگزاری این دست برنامه‌ها باعث افزایش ارتقای سطح جامعه نسبت به حقوق کودکان و اجرای هر چه بهتر قانون جدید حمایت از آنان می‌شود.

معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با تاکید بر اینکه بیش از ۸۰ درصد مفاد سند ملی حقوق کودک باید تا پایان سال ۱۴۰۴ در کشور اجرایی شود، تصریح کرد: بنابراین تمام دستگاه‌های متولی در این زمینه باید تلاش بیشتری انجام دهند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری سیستان‌وبلوچستان نیز در این نشست با اشاره به اینکه این منطقه جوان‌ترین استان کشور است، بر لزوم گسترش فرهنگ‌سازی و ایجاد زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی در جامعه به عنوان یک گام مهم در مسیر توسعه پایدار تاکید کرد و افزود: انعقاد تفاهم‌نامه با نهاد کتابخانه‌های کشور می‌تواند در راستای تحقق این هدف و گسترش فرهنگ کتابخوانی برای گروه‌های سنی مختلف کودکان اتفاقاتی نیک را رقم زند.

زهرا ابراهیمی بیان کرد: استفاده از ظرفیت نهادهایی چون یونیدو و یونیسف می‌تواند به تحقق مفاد پیمان‌نامه حقوق کودک در سیستان‌وبلوچستان در همه ابعاد کمک کند.

وی افزود: برنامه‌هایی چون گسترش خانه‌های مهارت در سطح شهرستان‌های سیستان‌وبلوچستان نیز از جمله برنامه‌های در دست پیگیری دفتر بانوان این استانداری است.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری سیستان‌وبلوچستان به راه‌اندازی ستاد ویژه پیگیری حقوق کودک با محوریت دستیابی فراگیر به حقوق اولیه، استفاده از ظرفیت خیران و نهادهای بین‌المللی برای بهره‌مندی ۲هزارو ۲۰۰ کودک از بسته‌های تغذیه‌ای برای خانواده‌های دهک‌های یک تا سه درآمدی، توزیع اقلام بهداشتی برای پنج هزار و ۳۰۰ خانوار، اهدای ۳۰ تانکر آبرسانی برای روستاها، شناسایی مکان‌های تحت آسیب برای راه‌اندازی خانه‌های مهارت و تحلیل و پیگیری و پایش مستمر وضعیت کودکان را از جمله اقدامات و برنامه‌های انجام شده و در دست اجرای دفتر امور بانوان و خانواده‌ی استانداری این استان عنوان کرد.

کد خبر 5086056

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها