به گزارش خبرنگار مهر،‌ معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام درنشست خصوصی سازی محورتوسعه اقتصادی درمورد اهداف عدالت خواهی درسیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ، ‌گفت:‌ برای تبیین چگونگی اهداف عدالت خواهی درسیاست های کلی اصلی 44 قانون اساسی باید جایگاه این مجموعه اهداف دراین سیاست ها مشخص واجرای این سیاست ها در چارچوب عدالت اجتماعی اجرایی شود.

محمد باقر نوبخت ،‌ شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ،‌ گسترش مالکیت درسطح عموم به منظور تامین عدالت اجتماعی ، ‌ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی، ‌افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی ، ‌افزایش اشتغال و تشویق اقشار مردم به سرمایه گذاری را ازمهمترین این اهداف در ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 دانست.

به گفته وی درابلاغ سیاست های کلی اصل 44 بحث رشد و توسعه اقتصادی اولین هدف و قابل توجه است به طوریکه در توسعه اقتصادی باید توزیع عادلانه ثروت نیزمورد توجه قرارگیرد و نباید تنها به تولید ثروت بسنده کرد.

نوبخت ، ‌توسعه را به معنای رشد اقتصادی توام با توزیع عادلانه اقتصاد وعدالت اقتصادی دانست و تاکید کرد: ‌عدالت اجتماعی موخر بر تولید ثروت است به طوریکه ابتدا باید ثروت تولید شود و بعد عدالت اجتماعی توزیع شود .‌

وی با اشاره به چگونگی تحقق عدالت اجتماعی، ‌گفت: توسعه بخش های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن دولت ،‌ تعیین سهم بهینه بخش های دولتی و غیر دولتی در فعالیت های اصل 44 با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور وعدالت اجتماعی ،‌‌ گسترش تعاونی های و بخش تعاون ، ‌واگذاری فعالیت بنگاه های دولتی به منظور توسعه بخش غیر دولتی را ازعمده موارد تحقق عدالت اجتماعی در راستای اجرای سیاست های کلی اصل 44 داست.

نوبخت ،‌ توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ، ‌آماده سازی بنگاه های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه یا قواعد تجارت جهانی ،‌ توسعه و ارتقاء ‌استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی را ازدیگر موارد تحقق عدالت اجتماعی دانست .‌

وی تاکید کرد: ‌با توجه به ضرورت شتاب گرفتن توسعه اقتصادی کشورمبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز بیست ساله کشور لذا تعیین نقش دولت ازمالکیت ومدیریت مستقیم به سیاست گذاری وهدایت و نظارت ضروری است .

نوبخت با اشاره به شاخص اندازه گیری عدالت اجتماعی ،‌ تصریح کرد:‌ شاخص ها و داروی ها همیشه نباید پس از زمانی باشد که مسئولان در مسند قدرت نیستند بلکه باید درزمان قدرت آنان اعلام شود تا آنان فرصت داشته باشند تا درصورت بروز مشکل ،موارد را ‌تصحیح کنند .

نوبخت ،‌افزایش درآمد سرانه ،‌کاهش نرخ بیکاری ،‌کاهش جمعیت زیرخط فقر،‌افزایش رفاه عمومی ،‌کاهش نرخ تورم ،‌افزایش رفاه عمومی را از شاخص های اندازه گیری عدالت اجتماعی دانست .

وی با تاکید بر دوشرط مهم برای تحقق عدالت اجتماعی ،‌ گفت:‌ جایگاه دولت باید از مداخله گر اقتصادی به سیاست گذار و ناظر تغییر یابد که این یک شرط لازم است اما شرط کافی نیست بلکه باید دولت علاوه برتغییر جایگاه ، ‌تغییر روش هم بدهد .

نوبخت با اشاره به چهار بازار کالا، ‌پول ،‌سرمایه و کار،‌ افزود: دولت نباید در بازارکالا قیمت‌گذاری کند چرا که نمی تواند ازبخش خصوصی انتظار داشت تولید کند اما قیمتش را دولت تعیین کند؛ بنابراین دولت نمی تواند در مورد قیمت کالا در جایگاه سیاست گذاری انتخاب و تعیین کند .

به گفته وی همچنین دولت این حق را از نظر اقتصادی ندارد که دربازار پول مداخله کند و قیمت‌گذاری کند و نمی شود کاهش نرخ بهره یا سود تسهیلات را یک شبه نشست و تعیین کرد.

وی با استقبال از کاهش نرخ سود بانکی ،‌ گفت:‌برای اجرای این طرح باید از روش های اقتصادی استفاده کرد به طو ریکه باید کارایی را افزایش یابد تا هزینه نهایی تولید پول کاهش یابد و بتوان علاوه برکاهش نرخ تورم ،‌ نرخ سود را نیز کاهش داد.

نوبخت تصریح کرد:‌ باتوجه به نقدینگی 120 هزار میلیارد تومانی که در حال حاضر در اقتصاد کشور است آیا باز هم می توان تسهیلات و نقدینگی وارد بازار کرد و آیا افزایش آن موجب تشدید تقاضا نخواهد شد ؟‌ در این صورت رانت جدید ایجاد می شود. یعنی یک گروه خاصی می توان ازآن بهره مند شوند به طوریکه چون تقاضا زیاد است بانک ها هم نمی توانند بیش از حد معین تسهیلات بدهند درنتیجه گروه خاصی از این رانت استفاده می کنند و خودبخود اینها وارد بازار غیر رسمی می شوند .

به گفته وی اگر دولت از جایگاه مداخله گر به جایگاه سیاست‌گذار بیاید باید سیاست های آن هم منطبق بر سیاست های توسعه بخش غیر دولتی باشد.

نوبخت با تاکید برلزوم مشارکت تمامی اقشارجامعه برای توسعه اقتصادی کشور،‌ گفت:‌ به همین جهت در دیدارمسئولان مرتبط با اصل 44 با مقام معظم رهیری ،‌ ایشان تاکید کردند که دولت حتما باید ازمشارکت بخش غیر دولتی نیز برای رشد و توسعه کشور و اجرای این سیاست ها استفاده کند.