گفتگوهای لاریجانی و سولانا بسیار سازنده بود / اتحادیه اروپا همچنان بر راه حل دیپلماتیک تاکید دارد

" کریستینا گالاچ" در پاسخ به سوال خبرگزاری " مهر" مبنی بر اینکه " خاویر سولانا" مسئول سیاست خارجی آمریکا و " علی لاریجانی" دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در گفتگوهای اخیر خود در لیسبون پرتغال درچه زمینه هایی به توافق رسیدند، گفت:" گفتگوهای آقای سولانا با آقای لاریجانی در لیسبون در واقع بسیار سازنده بود. "

وی افزود:" می دانید که یک روز پیش از این دیدار در پرتغال، لاریجانی در وین با " محمد البرادعی" مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیدار کرد . آنها در مسائل باقیمانده بین ایران و آژانس پیشرفتهایی داشتند."

گالاچ تصریح کرد:" این یک گام مثبت برای کمک به اعتمادسازی دوباره بین ایران و جامعه بین المللی بود. اما البته این تنها یک گام است ، نه راه حلی برای این مشگل."

سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خاطر نشان کرد:" سولانا امیدوار است که همکاری بین ایران و آژانس به ایجاد یک فضای مثبت کمک کند و اجازه دهد تا تماسها ادامه پیدا کند. در این زمینه سولانا و لاریجانی احتمالاطی 3 هفته دیگر دوباره با هم دیدار می کنند."

گالاچ در پایان این گفتگوی اختصاصی با مهر تاکید نمود :" ما همچنان مصمم هستیم که برنامه هسته ای ایران از طریق مذاکره حل شود و این چیزی است که ما برای آن کار می کنیم : ایجاد شرایطی که به ما اجازه خواهد داد تا مذاکرات رسمی را آغاز کنیم . ما بسیار امیدواریم که ایران نیز از این مسیر استقبال کند."

لاریجانی و سولانا در سومین دور مذاکرات خود که شنبه 2 تیر به مدت 4 ساعت در کاخ نسسیدادی مجموعه وزارت امور خارجه پرتغال برگزار شد ، توافق کردند که بعد از بررسی های کارشناسی این مذاکره ، دو بعدی مذاکرات خود را در سه هفته آینده (ماه جولای) برگزار کنند.