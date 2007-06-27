آنکارا یک فروند هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین از تل آویو اجاره کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری قطر به نقل ازآنچه که منابع آگاه خبری خوانده ، در خبری اعلام کرد: ترکیه تحرکات عناصرپ. ک. ک را در شرق و جنوب شرقی آناتولی وهمچنین ورودشان را به شمال عراق از طریق خاک خود در کنترل دارد.

منابع مذکورتاکید کردند : آنکارا بعد افزایش فعالیت های حزب پ .ک. ک در نظر دارد به مدت یک سال از این هواپیمای جاسوسی استفاده کند.

علاوه براین هواپیمای جاسوسی، آنکارا ده فروند هواپیمای جاسوسی دیگر را نیز که براساس توافقات به امضا رسیده درسال 2005 از طرف آمریکایی خود خریداری کرده ، تحویل می گیرد.

این درحالی است که نیروهای مسلح ترکیه درحال حاضر از یک هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین خریداری شده از آمریکا، برای کنترل مناطق مذکوراستفاده می کند.

همزمان با فعالیت حزب کارگران کردستان ترکیه درجنوب این کشور و نفوذ بعضی عناصر این حزب به شمال عراق دولت ترکیه به بغداد هشدار داد، مناطق شمالی این کشور را برای پاکسازی عناصر پ. ک . ک بمباران می کند.

این اظهارات مقامات ترک، واکنش شدید مقامات عراقی را برانگیخت به طوری که بغداد درباره هرگونه حمله به مناطق شمالی عراق هشدار داد.