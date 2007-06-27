سیستان و بلوچستان قهرمان تنیس روی میز مسابقات بیماران تالاسمی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک ، در این دوره از مسابقات که در سالن تنیس روی میز مجموعه ورزشی پنجم مرداد اراک برگزار شد تیم مردان سیستان و بلوچستان اول ، تیم خوزستان دوم و قم سوم شد.

در نتایج انفرادی این رقابتها نیز در گروه‌های ‪ ۱۰‬تا ‪ 16،۱۵‬تا 20 ،‬ ‪ 21‬تا ‪ ۲۵‬و ‪ 26‬تا 30 سال ‬به ترتیب محمد رضا دانش رضوی از خراسان رضوی ، علی فرجی ، رضا شهریاری از سیستان بلوچستان و عزیز عباسیان از خوزستان اول شدند.

همچنین در نتایج تیمی شطرنج این مسابقات نیز استان های هرمزگان ، فارس و زنجان به ترتیب اول تا سوم شدند.