سیستان و بلوچستان قهرمان تنیس روی میز مسابقات بیماران تالاسمی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک ، در این دوره از مسابقات که در سالن تنیس روی میز مجموعه ورزشی پنجم مرداد اراک برگزار شد تیم مردان سیستان و بلوچستان اول ، تیم خوزستان دوم و قم سوم شد.
در نتایج انفرادی این رقابتها نیز در گروههای ۱۰تا 16،۱۵تا 20 ، 21تا ۲۵و 26تا 30 سال به ترتیب محمد رضا دانش رضوی از خراسان رضوی ، علی فرجی ، رضا شهریاری از سیستان بلوچستان و عزیز عباسیان از خوزستان اول شدند.
همچنین در نتایج تیمی شطرنج این مسابقات نیز استان های هرمزگان ، فارس و زنجان به ترتیب اول تا سوم شدند.
در این دوره از مسابقات ۱۲۰ورزشکار از استان های مختلف کشور در رده سنی نوجوانان و جوانان در رشتههای تنیس روی میز، دارت ، تیراندازی و شطرنج در گروههای سنی مختلف با هم به هم به رقابت میپردازند.
