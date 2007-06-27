۶ تیر ۱۳۸۶، ۱۲:۴۷

سیستان و بلوچستان قهرمان تنیس روی میز مسابقات بیماران تالاسمی کشور شد

اراک - خبرگزاری مهر : در سومین روز از برگزاری مسابقات ورزشی بیماران تالاسمی کشور سیستان و بلوچستان قهرمان تنیس روی میز این مسابقات شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک ، در این دوره از مسابقات که در سالن تنیس روی میز مجموعه ورزشی پنجم مرداد اراک برگزار شد تیم مردان سیستان و بلوچستان اول ، تیم خوزستان دوم و قم سوم شد.

در نتایج انفرادی این رقابتها نیز در گروه‌های ‪ ۱۰‬تا ‪ 16،۱۵‬تا 20 ،‬ ‪ 21‬تا ‪ ۲۵‬و ‪ 26‬تا 30 سال ‬به ترتیب  محمد رضا دانش رضوی از خراسان رضوی ، علی فرجی ،  رضا شهریاری از سیستان بلوچستان و  عزیز عباسیان از خوزستان اول شدند.

همچنین در نتایج تیمی شطرنج این مسابقات نیز استان های هرمزگان ، فارس و زنجان به ترتیب اول تا سوم شدند.

در این دوره از مسابقات ‪ ۱۲۰‬ورزشکار از استان های مختلف کشور در رده سنی نوجوانان و جوانان در رشته‌های تنیس روی میز، دارت ، تیراندازی و شطرنج در گروه‌های سنی ‪ مختلف با هم به هم به رقابت می‌پردازند.

 

