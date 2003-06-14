متوسط عمر در حال افزايش است ؛ سالمندان توجه بيشتر مي خواهند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر دكتر كيومرث احمدي روز شنبه در اين سمينار سراسري خطاب به مسئولين و سياستگذاران كلان افزود:" با توجه به رشد روز افزون تعداد سالمندان در كشور كه منجر به افزايش مشكلات مربوط به آنها در جامعه مي شود بايستي تصميم گيرندگان كشور مشكلات اين قشر را در صدر توجه قرار دهند و اقدامات موثرتري براي رفع كمبودهاي اين گروه سني انجام دهند."

قائم مقام فرماندهي بهداشت و درمان و آموزش پزشكي ارتش نيز برگزاري سمينار طب سالمندان را مفيد ارزيابي كرد وگفت:" در دو دهه اخير در ايران سن متوسط عمر رشد چشمگيري داشته است به طوريكه سن متوسط عمر درزنان ايراني 68 و درمردان 62سال تخمين زده مي شود به اين ترتيب شمار افرادي كه به مرز پيري مي رسند به نسبت گذشته بالا رفته است كه اين امر لزوم توجه و مطالعه بيشتر را در اين زمينه مي طلبد."

دكتر عبدالحيمد حسابي نيز به عنوان سخنران مدعو در اين سمينار پيري را فصلي گريزناپذير از زندگي دانست و گفت:" در سال 2020 بيش از يك ميليارد از جمعيت جهان را افراد بالاي 60 سال هستند كه بيش از دو سوم آنها د ركشورهاي جهان سوم زندگي مي كنند و همچنين براساس پيش بيني صندوق جمعيت ملل متحد تا سال 2025 حدود 25 در صد جمعيت كشورهاي پيشرفته را سالمندان تشكيل مي دهند."

اين استاد جراحي در دانشگاه علوم پزشكي تهران جمعيت بالاي 60 سال را در ايران 25 در صد دانست و افزود:" در حال حاضر در حدود 30 در صد هزينه هاي پزشكي كشور صرف رسيدگي به امور درماني اين گروه سني مي شود و با وجود روند رشد در ميزان سالمندان كشور ما نيز بايد همگام با اين رشد چشمگير، در زمينه طب سالمندان پيشرفتهاي حاصل كنيم."

وي همچنين از عملكرد برخي از پزشكان بويژه پزشكان جوان گلايه كرد و گفت:" گاها برخي از همكاران به دليل اينكه بيمار مراجع به آنها فرد سالمند است به معاينه كامل و دقيق او اهميت چنداني نمي دهند در حالي كه در مورد اين افراد علاوه بر معاينات دقيق پزشكي از لحاظ روحي ورواني نيز مي بايست محتاطانه تر عمل كرد."

دكتر حسابي ادامه داد:" در برخي موارد نيز مشاهده مي شود كه برخي پزشكان صرف مسن بودن افراد آنها را ملزم به انجام عكسبرداري ها و آزمايشهاي غير ضروري مي كنند."

وي همچنين پزشكان را از انجام جراحي هاي اورژانسي در افراد پير تا حد ممكن منع كرد و افزود:" مطالعات نشان مي دهد كه در مريضهاي پيري كه به صورت اورژانسي عمل مي شوند ميزان مرگ ومير به نسبت بيماران مسني كه پس از اقدامات اوليه مورد جراحي قرار مي گيرند سه برابر است."

اين استاد دانشگاه تهران عدم جلوگيري از برخي فعاليتها را در افراد مسن توصيه كرد و گفت:" برغم اينكه افراد سالمند بهتر است از انجام برخي امور نظير رانندگي به تدريج كناره گيري كنند ولي نبايد د ر اموري مانند طرز رفتار ، لباس پوشيدن و .... دخالت كرد."

وي افزايش دواطلبين مرگ آسان را در بين اقشار مسن دليلي بر حساسيت هاي روحي و رواني در آنها دانست و ادامه داد:" اگر چه اين مسئله در كشور ايران به دلايل مذهبي وجود ندارد ولي پيش بيني مي شود اين موضوع كم كم د رتمام دنيا گسترش يابد."

دكتر حسابي كهولت را تاج زندگي و آخرين پرده نمايش حيات توصيف كرد و افزود:" ما بايد در حد امكان با رعايت برخي مسايل كاري كنيم كه افراد سالمند اين دوران را هرچه دلپذير تر سپري كنند و به عنوان نمونه از بكار بردن الفاظي مانند پيرزن و پيرمرد كه براي بسياري از سالمندان خوش آيند نيست بپرهيزيم."

به گفته اين پزشك در حال حاضر 33 در صد كل پذيرش بيمارستانها و 44 درصد كل روزهاي بستري در كشورهاي پيشرفته مربوط به سالمندان است و تنها در آمريكا سالانه 70 ميليارد دلار براي اين گروه سني هزينه مي شود."