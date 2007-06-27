آمریکایی های معترض خواستار بسته شدن زندان گوانتانامو شدند

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازپایگاه اینترنتی الجزیره، صدها تن ازمردم آمریکا روزگذشته با برپایی تظاهرات اعتراض آمیز در واشنگتن خواستار بسته شدن زندان گوانتانامو شدند.

این تظاهرات از طرف سازمان های حقوق بشر و شاخه ای ازسازمان عفو بین الملل در واشنگتن برگزار شد.

برپا کنندگان این تظاهرات همچنین اعلام کردند که تظاهرات کنندگان نامه ای را به همراه 250 هزار امضا به "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا فرستادند وخواستار احترام به حقوق زندانیان و پایان شکنجه و اهانت در زندان های مخفی و همچنین بسته شدن زندان گوانتانامو شدند.

این درحالی است که اخیرا کاخ سفید نشستی را که قراربود درآن درباره اوضاع بد زندان گوانتانامو بحث و تبادل نظرشود، لغو کرد.

دولت آمریکا به علت دایر کردن زندان گوانتانامو دریک پایگاه نظامی درجنوب جزیره کوبا وانجام اقدامات ضد بشری درآن شدیدا مورد انتقاد قرار دارد.

از زمان گشایش این زندان درسال 2002 یعنی بعد از سقوط جنبش طالبان در افغانستان درسال 2001 تاکنون 400 زندانی از کشور های مختلف به این زندان منتقل شدند.