طرح زندان باز در شهرستان خوی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح در زمینی به مساحت 7 هزار متر مربع در کنار مجتمع کار درمانی استان در روستای زارعان خوی اجرا می شود که در مرحله نخست کارگاه صنایع چوب و آسایشگاه این طرح با صرف 200 میلیون ریال از محل درآمدهای انجمن حمایت از زندانیان خوی به بهره برداری رسید . با بهره برداری از این طرح امکان اشتغال بیش از 40 نفر از زندانیان دارای جرائم غیر عمد فراهم شد .

حاجی قلی زاده دادستان شهرستان خوی ظهر امروز در مراسم افتتاح مرحله نخست طرح زندان باز با اعلام اینکه ایجاد مزارع کشاورزی ، جنگل کاری ، ساخت استخر پرورش ماهی و کارگاه بلوک زنی از مراحل بعدی این طرح است افزود : با بهره برداری کامل از این طرح برای 120 نفر از زندانیان دارای جرائم غیر عمد شغل ایجاد می شود .

جبار باقری مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی آذربایجان غربی هم در مراسم افتتاح این طرح، اجرای طرح زندان باز را از اولویت های اصلی این نهاد اعلام و اضافه کرد : هم اکنون شرایط اجرای زندان باز برای 37 درصد از زندانیان دارای جرائم غیر عمد در استان فراهم شده است .

