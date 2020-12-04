وجود ۲۶ مدرسه خاص جسمی حرکتی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی در ارتباط تلفنی با محل مراسم کلنگ زنی بزرگترین مجتمع آموزشی و توانبخشی دانش آموزان جسمی و حرکتی در تبریز اظهار داشت: در روز جهانی معلولان، شاهد کلنگ زنی بزرگترین مجتمع جسمی حرکتی کشور هستیم که این مدرسه به یاد مرحوم حاج جلیل خداپرست توسط فرزندش کاوه خداپرست احداث میشود.
وی اضافه کرد: ۱۳۰۰ مدرسه استثنایی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه وجود دارد که ۲۶ مدرسه آن خاص جسمی حرکتی است.
معاون وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: نهضت مدرسه سازی در این حوزه را با برنامه ریزی برای احداث ۲۱۰ مدرسه در سراسر کشور پیگیری میکنیم و در عرض هفت ماه، ۱۰۵ مدرسه در این حوزه کارسازی شده است.
وی تشریح کرد: امیدوارم این حرکت گامی برای توجه به این بخش بوده باشد، تا معلولیت با محدودیت همراه نشود.
معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در پایان گفت: تلاش ما در جهت مناسب سازی جامعه، مدارس و تجهیزات است تا بتوانیم زمینههای رشد تمام ساحتی این عزیزان را فراهم سازیم.
گفتنی است پروژه خیر ساز ۲۴ کلاسه، در زمینی به مساحت ۵۵۰۰ مترمربع در دو طبقه با امکانات، کار درمانی، فیزیوتراپی، گفتار درمانی، مشاوره، سالن ورزشی ویژه دانش آموزان استثنایی و نماز خانه با هزینهای بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال احداث میشود.
تبریز-معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور گفت: در سراسر کشور ۲۶ مدرسه خاص جسمی حرکتی وجود دارد که امروز مدرسه خیرساز خاص جسمی حرکتی تبریز نیز کلنگ زنی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی در ارتباط تلفنی با محل مراسم کلنگ زنی بزرگترین مجتمع آموزشی و توانبخشی دانش آموزان جسمی و حرکتی در تبریز اظهار داشت: در روز جهانی معلولان، شاهد کلنگ زنی بزرگترین مجتمع جسمی حرکتی کشور هستیم که این مدرسه به یاد مرحوم حاج جلیل خداپرست توسط فرزندش کاوه خداپرست احداث میشود.
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