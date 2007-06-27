سی مقاله از نویسندگان جهان در یک کتاب منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شخصیت های سرشناسی چون سوزان سونتاگ، جان آپدایک، آرتور میلر و... مقالاتی درباره تجربیات نوشتن و عناصر نویسندگی در نشریه نیوریوک تایمز ارائه داده اند که مجموع این مقالات به اهتمام این مترجم در قالب کتاب منتشر می شود.

ترجمه رمان 450 صفحه ای " مون پالاس" اثر پل استر از تازه ترین فعالیت های لیلا نصیری ها است. استر این رمان را در سال 1990 نوشته است. به گفته مترجم، " مون پالاس " تا مرداد ماه از سوی انتشارات افق به بازار کتاب می آید.

این مترجم همچنین پنج داستان از " جی دی سالینجر" را هم در دست ترجمه دارد که قرار است امسال توسط نشر نیلا منتشر شود. نصیری ها هنوز عنوانی برای این کتاب درنظر نگرفته است.