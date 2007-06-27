۶ تیر ۱۳۸۶، ۱۲:۳۶

سی مقاله از نویسندگان جهان در یک کتاب منتشر می شود

سی مقاله از نویسندگان سرشناسی که در نیوریوک تایمز قلم زده اند با ترجمه لیلا نصیری ها طی ماه های آتی از سوی نشر چشمه وارد بازار کتاب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شخصیت های سرشناسی چون سوزان سونتاگ، جان آپدایک، آرتور میلر و... مقالاتی درباره تجربیات نوشتن و عناصر نویسندگی در نشریه نیوریوک تایمز ارائه داده اند که مجموع این مقالات به اهتمام این مترجم در قالب کتاب منتشر می شود.

ترجمه رمان 450 صفحه ای " مون پالاس" اثر پل استر از تازه ترین فعالیت های لیلا نصیری ها است. استر این رمان را در سال 1990 نوشته است. به گفته مترجم، " مون پالاس " تا مرداد ماه از سوی انتشارات افق به بازار کتاب می آید.

این مترجم همچنین پنج داستان از " جی دی سالینجر" را هم در دست ترجمه دارد که قرار است امسال توسط نشر نیلا منتشر شود. نصیری ها هنوز عنوانی برای این کتاب درنظر نگرفته است.

