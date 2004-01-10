بحر الغرايب همه تماشاگران تئاتر شهر را ربود

به گزارش خبر نگار هنري مهر ، اين نمايش 1066 بليت به مبلغ 1 ميليون و599 هزارتومان فروخت و نمايش ديگر اين كارگردان كه در سانس دوهمين تالار اجرا مي شود نيز 1887 نفر تماشاگر را به خود جذب كرده و با فروش 1037 بليت در 26 اجرا 1 ميليون و 555هزار و500 تومان فروش كرد بهاي هر بليت اين دو نمايش 1500 تومان است اين در حالي است كه نمايش تالار579 نفره تئاتر شهر ،"سوگ سياوش " به كارگرداني " پري صابري " پس از 54 اجرا تنها موفق به فروش 8918 بليت با فروشي معادل 35 ميليون 676هزارتومان شد بهاي بليت اين نمايش 4000 هزار تومان است .

همچنين نمايش "زائر" به كارگرداني " حميد امجد " كه به تازگي اجراي خود را در تالار 120 نفره چهار سو آغاز كرده در 6 اجرا 163 بليت فروخت كه مبلغ فروش اين نمايش تاكنون 244 هزار و 500 تومان بوده است .

نمايش " از دست رفته " به كارگرداني " فرهاد اصلاني " پس از 17 اجرا در تالار 120 نفره قشقايي مورد تماشاي 1157 نفر تماشاگر قرار گرفت و 517 بليت فروخت كل فروش اين نمايش 775 هزار و 500 تومان بوده است .

نمايش سانس دو اين تالار " كسي نيست همه داستانها را به ياد آورد " به كارگرداني "رضا حداد" در 16 اجراي خود موفق به فروش 617 بليت به مبلغ 925 هزارو500 تومان شد .

نمايش " دوستت دارم با صداي آهسته " به كارگرداني " زهرا صبري " پس از 7 اجرا در تالار 100نفره سايه 386 تماشاگر را جذب كرده و وبا فروش 190 عدد بليت 285 هزار تومان فروش داشته است.همچنين نمايشي كه به تازگي ميهمان سانس دو تالار سايه شده است نمايش " اطلسي نو برشندره كهنه شهرزاد " به كارگرداني " شكرخدا گودرزي " مي باشد كه در 4 اجراي خود 62 بليت به مبلغ 93 هزار تومان فروخت.

"خاطرات يك دزد" به كارگرداني "كامبيز اسدي " در حالي به اجراي خود در تالار 50 نفره خانه خورشيد پايان داد كه در 34 اجرا 669بليت فروخت و مورد تماشاي 1000 تماشاگر قرار گرفت كل فروش اين نمايش يك ميليون و35 هزار تومان بود .

گفتي است ،بهاي بليت همه نمايش هاي فوق 1500 تومان مي باشد.

لازم به ذكراست در جلسه نمايشنامه خواني هفته گذشته تئاتر شهر " زن نيك ايالت سچوان "به كارگرداني كامبيز زاهد پور مورد استقبال 266 نفر تماشاگر قرار گرفت وپس از فروش 246 عدد بليت به مبلغ 73 هزار و800 تومان دست يافت.