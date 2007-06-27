توزیع کاغذها به زودی آغاز می شود / شرایط دریافت کاغذ را اعلام می کنیم

ارشد عین اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت کاغذ گفت: کاغذهای هفتاد گرمی وارد شده به کشور به زودی و با اعلام موافقت وزارت ارشاد توزیع می شود.

وی افزود : با رایزنی های انجام شده با ارشاد امکان خروج این کاغذها فراهم شد. بنابراین این کاغذها با شرایطی میان ناشران توزیع می شود.

سخنگوی هیات مدیره تعاونی ناشران تهران خاطرنشان کرد : در حال حاضر من از این شرایط جدید هیچ اطلاعی ندارم ولی قطعا به زودی اعلام خواهد شد. این شرایط قطعا جدید است ولی من هنوز از آن اطلاعی ندارم.

وی پیشتر گفته بود: این شرایط از سوی وزارت ارشاد برای تعاونی گذاشته شده است؛ چرا که ما برای توزیع کاغذ میان ناشران روالی داشتیم که بر طبق آن عمل می کردیم و اگر شرایط به همان روال سابق بود دیگر نیاز نبود شرایط جدیدی را اعلام کنیم.

عین اللهی از ناشرانی که بدهی کاغذ نیمه دوم 1385 را ندارند درخواست کرد برای دریافت سهمیه خود به تعاونی ناشران تهران مراجعه کنند.