سرمایه گذاری در سلامت نباید هزینه محسوب شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، ابوالقاسم افخمی اردکانی صبح امروز در همایش دو روزه مدیران درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور اظهار داشت : طرح و حل و فصل چالش های نظام درمان ، بررسی نقایص و کمبودها و مسایلی که خدمات درمانی را تحت تاثیر قرار داده از اهداف کلی این همایش است .

وی افزود : برخی از مشکلات درمان در کشور مدیریتی است و نیاز به اعتبار ندارد و فرآیندها و ساختارها باید تغییر کند.

افخمی اردکانی با اشاره به این که 80 درصد مشکلات درمان در استان های کشور مشترک است یادآور شد : در این همایش با تبادل افکار بین استان های مختلف کشور امور کارشناسی شده و راهکارهای نهایی انجام می شود.

وی تدوین دستور العمل برای حوزه هایی فاقد شرح وظایف و اصلاح بخش نامه های موجود را از موارد قابل بررسی در این همایش عنوان و خاطرنشان کرد : در بحث نظارت ساختار خاصی وجود ندارد و تعداد تعریف شده کارمندان کافی نیست به همین دلیل این بخش با کمبودهای بسیاری در ابعاد مختلف مواجه است.

افخمی در خصوص کمبود نیروی انسانی و اجرای سیاستهای اصل 44 مبنی بر واگذاری بخش سلامت به بخش خصوصی یادآورد شد : واگذاری حوزه سلامت به بخش خصوصی امکان پذیر نیست چون دراین صورت مردم حق انتخاب ندارند .

وی گقت : نبود ساختار ، ناکافی بودن اعتبارات و سو مدیریت سه محور اصلی مشکلات بخش درمان است که اگر هرکدام باقی بماند سلامت جامعه را تهدید می کند .

رئیس مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در پایان اظهار داشت : پول به تنهایی کارساز نیست و تهیه تجهیزات گران قیمت تضمین کننده سلامت کشور نیست بلکه باید فرعلاوه بر هزینه و سرمایه گذاری در بخش سلامت، فرهنگ سازی نیز صورت پذیرد.

اولین همایش مدیران درمان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور از صبح امروز به مدت دو روز در هتل پارسیان مشهد در حال برگزاری است.