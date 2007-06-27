25 درصد واحدهای شهرک های صنعتی راکد است

محمدرضا نوتاش در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت : به طور کلی در سراسر کشور 40 هزار قرارداد احداث واحد صنعتی در شهرک های صنعتی منعقد شده است و همین میزان واحد نیز در حال ساخت و ساز مکان هستند اما 10 هزار واحد دیگر نیز راکد هستند .

وی افزود : در حال حاضر 750 ناحیه و شهرک صنعتی مصوب در کشور وجود دارد و تاکنون 550 شهرک به بهره برداری رسیده است .

این مسئول علت اصلی راکد بودن برخی واحدهای موجود در شهرک های صنعتی را عدم نظارت صحیح و سختگیری در خصوص واگذاری زمین به برخی افراد سودجو عنوان و خاطرنشان کرد : در گذشته برخی افراد به تصور رشد قیمت زمین ها ، اقدام به عقد قرارداد کردند اما در خصوص احداث کارخانه اقدامی نکرده اند .

نوتاش یادآور شد : این مشکل در حال حاضر با دستور رئیس جمهور مبنی بر حذف قرارداد واحدهای راکد یا رها شده تا حدی رفع شده است و با دستور قوه قضاییه ، واحدهای رها شده نیز فسخ قرارداد می شوند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور همچنین ضرورت توجه به واحدهای کوچک اقتصادی با سرمایه گذاری کم و اشتغال بیشتر و سریع تر را ضروری عنوان کرد و افزود : تسهیلات اقتصادی در ابتدا برای بنگاه های کوچک اقتصادی بود که در سال گذشته 20 درصد به بنگاه های متوسط به بالا و امسال حدود 70 درصد به بنگاهای متوسط و صنعت ساختمان سازی تعلق گرفته است و سهم بنگاه های اقتصادی کوچک زودبازده در سال جاری 150 هزار میلیارد ریال است.