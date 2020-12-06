به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در جلسه صبح امروز شورای اسلامی شهر تهران در سخنان آغازین خود گفت: ابتدا باید روز دانشجو را گرامی بداریم. روزی که عزیزان دانشجوی ما آقایان قندچی، بزرگ نیا و شریعت رضوی که در سال ۳۲ به دلیل حضور نیترون معاون ریاست جمهوری آمریکا به شهادت رسیدند.

وی با تبریک روز جهانی داوطلب نیز عنوان کرد: موضوع دیگر روز نوع دوستی و روز داوطلب است که در کشور ما بسیار مهم است. اگر این داوطلبان در بحران ها نبودند به هیچ وجه امکان عبور از بحران ها نبود و این موضوع باید در جامعه هر چه بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم آسان تر از بحران ها عبور کنیم.