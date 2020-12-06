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۱۶ آذر ۱۳۹۹، ۹:۵۶

هاشمی:

عبور از بحران‌های کشور بدون کمک داوطلبان ممکن نیست

عبور از بحران‌های کشور بدون کمک داوطلبان ممکن نیست

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: اگر این داوطلبان در بحران ها نبودند به هیچ وجه امکان عبور از بحران ها نبود و این موضوع باید در جامعه هر چه بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در جلسه صبح امروز شورای اسلامی شهر تهران در سخنان آغازین خود گفت: ابتدا باید روز دانشجو را گرامی بداریم. روزی که عزیزان دانشجوی ما آقایان قندچی، بزرگ نیا و شریعت رضوی که در سال ۳۲ به دلیل حضور نیترون معاون ریاست جمهوری آمریکا به شهادت رسیدند.

وی با تبریک روز جهانی داوطلب نیز عنوان کرد: موضوع دیگر روز نوع دوستی و روز داوطلب است که در کشور ما بسیار مهم است. اگر این داوطلبان در بحران ها نبودند به هیچ وجه امکان عبور از بحران ها نبود و این موضوع باید در جامعه هر چه بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم آسان تر از بحران ها عبور کنیم.

کد مطلب 5088743
ساناز باقری راد

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