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۶ تیر ۱۳۸۶، ۱۴:۴۶

در جلسه امروز هیات دولت تاکید شد:

تطبیق برنامه‌های جاری دستگاه‌ها با سند چشم ‌انداز / جلوگیری از اسراف و ریخت و پاش در اجرای برنامه‌ها

تطبیق برنامه‌های جاری دستگاه‌ها با سند چشم ‌انداز / جلوگیری از اسراف و ریخت و پاش در اجرای برنامه‌ها

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت از کلیه دستگاههای اجرایی خواست ، عملکرد مدیران زیر مجموعه خود را ارزیابی کرده و نظارت های لازم را اعمال نمایند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز هیات دولت که به ریاست دکتر محمود احمدی نژاد تشکیل شد ، مقرر گردید بر اساس درخواست وزارت بهداشت، مبلغ سه میلیارد ریال از محل اعتبار هزینه های پیش بینی نشده قانون بودجه سال 86 کل کشور، به منظور پرداخت بدهی بیمارستان الزهراء در اختیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قرار گرفت.

هیات دولت همچنین مقرر کرد، کلیه دستگاههای اجرایی کشور ضمن تطبیق برنامه های جاری خود با سند چشم انداز با ارایه گزارشی مشخص نمایند تا چه میزان به هدف های مندرج در سند دست یافته اند.

بر اساس یکی دیگر از مصوبات امروز هیات دولت، کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 160 قانون  برنامه پنج ساله چهارم، استانداران مکلفند از اسراف و تبذیر در برنامه ها و دستگاهها جلوگیری کرده و مراقبت های لازم را در این زمینه به عمل آورند.

از سوی دیگر هیات وزیران به منظور اهتمام به پیشرفت بنیاد نخبگان، صندوق حمایت از پژوهشگران و دفتر ارتباطات علم و صنعت، کلیه دستگاههای اجرایی را مکلف کرد با بنیاد نخبگان و نهادهای حمایت کننده از پژوهشگران کشور همکاری کنند.

بنا بر این گزارش، رئیس جمهور در این جلسه از کلیه دستگاههای اجرایی خواست ، عملکرد مدیران زیر مجموعه خود را ارزیابی کرده و نظارت های لازم را اعمال نمایند.

کد مطلب 508888

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