آغاز تولید انبوه شاهین سایپا

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، سید جواد سلیمانی همزمان با بازدید از خط تولید نخستین محصول پلتفرم SP۱۰۰ سایپا، اظهار داشت: تیراژ تولید روزانه شاهین در این خط تولید از ۵ دستگاه آغاز و به مرور افزایش پیدا خواهد کرد.

سلیمانی ادامه داد: همزمان با آغاز تولید انبوه این محصول جدید، خودروهای ثبت نامی مشتریان را در زمان مقرر تحویل خواهیم داد.

وی به طی شدن مراحل نهایی صدور مجوزهای لازم برای ورود شاهین به بازار نیز اشاره کرد و افزود: مجوزهای مربوط به شماره گذاری در مسیر انجام اداری آن است و امیدواریم تا پایان این ماه مجوزهای لازم به ما داده شود.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در تشریح وضعیت کیفی خودرو شاهین نیز گفت: از نظر کیفی، برنامه‌ریزی های جامع و متعددی انجام شده و اگر بخواهیم آن را با خودروهای دیگر مقایسه کنیم، می‌توان گفت که شاهین سایپا در مقایسه با خودروهایی مثل L۹۰ و سراتو، قابلیت رقابت کیفی دارد.

سلیمانی افزود: از نظر نمرات منفی که در ارزیابی کیفی خودروها در نظر گرفته می‌شود، شاهین سایپا در برخی شاخص‌ها نسبت به سراتو شرایط بهتری دارد. از این رو، امیدواریم که یک محصول با کیفیت را تقدیم مشتریان کنیم.

مدیرعامل سایپا در پایان در خصوص فاز توسعه‌ای محصولات پلتفرم SP۱۰۰ نیز گفت: برنامه ریزی شده که محصول کراس‌اوور این پلتفرم که «آریا» نام دارد در نیمه نخست سال آینده تولید و وارد بازار شود، ضمن اینکه شاهین اتومات نیز در مرحله نمونه‌سازی است و کالیبراسیون آن در حال انجام است.