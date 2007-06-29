مظلومیت بهشتی برای ملت ایران از شهادت او سنگین تر بود

به گزارش مهر، سید صولت مرتضوی امروز در جمع مردم بیرجند، شهید بهشتی را معمار دستگاه قضایی کشور دانست و افزود: به حق می توان بهشتی را برای ملت ایران یک ملت دانست که مظلومیتش از شهادت ایشان برای ما سنگین تر بود.

استاندار خراسان جنوبی تاکید کرد: خدمات دولت نهم در طول این دو سال در بسیاری از زمینه ها از قبیل دست یابی به فن آوریهای نوین، پرداخت تسهیلات، اشتغال، توسعه راه های روستایی، توسعه شبکه برق و آب رسانی، مدرسه سازی و ... قابل مقایسه با کل دوران اصلاحات نیست .

سید صولت مرتضوی در ادامه، در خصوص برخی جریانات در دولت اصلاحات، افزود: ملت ما دوره اصلاحات را در حالی تجربه کرد که اشخاصی که قطار اصلاحات را سکان داری می کردند چندان پایبند به اصول نبودند .

وی با اشاره به شخصیت های وارسته ای چون چمران، همت، ناصری، شهاب ، رحیمی، متوسلیان و 320 هزار شهید بسیجی دیگر خاطرنشان کرد: بسیج نیروی عظیم الهی است که عده ای در این دوره سعی در انحلال و حذف این نیرو داشتند.