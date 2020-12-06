۴۰ درصد جنگل کاری کشور در استان ایلام انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی روز یکشنبه در مراسم روز جهانی خاک در ایلام، با ابراز رضایت از عملکرد منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام، افزود: در استان ایلام اقدامات مؤثر متعددی در زمینه جنگل کاری مشارکتی و نهال کاری انجام گرفته که در دولت تدبیر و امید این روند نسبت به گذشته شتاب بیشتری داشته است.

وی اضافه کرد: در همین سال جاری سقف اجرای جنگل کاری کشور ۴۲ هزار هکتار است که سهم استان ایلام ۱۷ هزار هکتار معادل ۴۰ درصد کل پروژه است.

استاندار ایلام تصریح کرد: از ۷۸ هزار هکتار جنگل کاری که در استان صورت گرفته بیش از ۵۰ هزار هکتار آن در دو سه سال اخیر انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه باید طرح‌های نوین آبخیزداری توأم با کشاورزی انجام شود، افزود: باید در پیرامون یا پایین دست این طرح‌ها اقدام به کشت گیاهان دارویی، انواع گل‌ها با صرفه اقتصادی یا علوفه و مرتع کرد و بهره برداری از این اراضی و حفظ و نگهداری آن را به صورت امانی به خود مردم واگذار کرد.

سلیمانی دشتکی، شخم غیراستاندارد زمین در اراضی شیب دار، شخم دامنه کوه و جنگل، چرای بی رویه دام و … از جمله عوامل مهم در بروز و تسریع فرسایش و ضعف شدن خاک عنوان کرد.

اجرای طرح ۱۰ هزار هکتاری احیای اراضی شیبدار توسط وزارت جهاد کشاورزی

سلیمانی‌دشتکی احیای خاک را احیای زندگی تعبیر کرد و گفت: برای تشکیل یک سانتیمتر خاک ۵۰ سال وفت لازم است اما بر اثر شخم غیر استاندارد در اراضی شیب دار هر سال ۵ سانتی متر فرسایش خاک صورت می‌پذیرد.

وی در ادامه به اجرای طرح ۱۰ هزار هکتاری احیای اراضی شیبدار توسط وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: متولیان امر این طرح را هر سال ۲ هزار هکتار و به مدت ۵ سال اجرا می‌کنند.

استاندار ایلام خواستار اهتمام جدی مدیران در انجام امور مردم در زمان باقی مانده از کار دولت شد و گفت: هر مسئولی باید تا دقیقه اخر خدمت خود پرانگیزه و با تمام توان به امر خدمتگذاری به مردم انجام وظیفه کند.

وی افزود: نباید به این گمان که چند ماه بیشتر به پایان عمر دولت نمانده، جدیت و تلاش در دستور کار مدیران خارج شود.