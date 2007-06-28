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۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۱:۰۷

استاندار استان مرکزی :

خبرگزاری مهر جایگاه مطلوبی در بین افکار عمومی یافته است

خبرگزاری مهر جایگاه مطلوبی در بین افکار عمومی یافته است

اراک - خبرگزاری مهر : استاندار استان مرکزی گفت : خبرگزاری مهر به عنوان یک رسانه اثر گذار جایگاه مطلوبی در بین افکار عمومی پیدا کرده است .

به گزارش خبرنگار مهر در اراک ، عبدالله سهرابی پیش از ظهر امروز در توقف کوتاهی در دفتر خبرگزاری مهر در اراک افزود : رسانه ها نقش مهم و غیر قابل انکاری در آگاهی بخشی و روشنگری افکار عمومی دارند ودر طول انقلاب و صحنه های مربوط به آن حضور جدی ، سازنده و پررنگ خود را نشان داده اند و حرکت آنان در مسیر سازندگی است.

وی با اشاره به اینکه خبرگزاری مهر در همه عرصه های خبری حضور جدی و فعال دارد اضافه کرد : این رسانه با نگاه حرفه ای که دارد ، جای ثابتی در بین افکار عمومی یافته است.

سهرابی با اشاره به تلاش خبرنگاران در استان گفت : باید زمینه حضور خبرنگاران در محیط های مختلف کاری از سوی مدیران و مسئولان فراهم شود و خبرنگاران نیز باید با توجه به مسائل و تنگناهای مردم ، نقد سازنده را مد نظر قرار دهند.

استاندار مرکزی تصریح کرد : استان مرکزی یک استان صنعتی و کشاورزی است ، این استان استانی نخبه پرور است که نشان دادن این توانمندی ها نیازمند تلاش رسانه ای است .

وی در این دیدار ضمن تقدیر ازعوامل خبری خبرگزاری مهر در استان مرکزی مستقر در اراک تازه ترین خبرهای این  رسانه را قرائت کرد.

کد مطلب 508941

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