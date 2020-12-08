آرمان زرین‌کوب کارگردان فیلم سینمایی «میرجاوه» به تهیه‌کنندگی محسن چگینی که به تازگی پروانه ساخت دریافت کرده است، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این اثر سینمایی گفت: «میرجاوه» فیلمی اجتماعی است و یک موضوع روان‌شناسانه دارد، یعنی تقریباً می‌تواند سایکودرام باشد. فضایی دارد که ناخواسته با ورود آدمی تبدیل به فضایی عجیب و غریب و در نهایت منجر به بازگشایی اتفاقی می‌شود که سال‌ها پیش دفن شده بود.

تهیه‌کننده سریال تلویزیونی «ستایش» درباره شرایط تولید اولین تجربه کارگردانی خود در سینما هم توضیح داد: با توجه به شرایط کرونایی و مسایل دیگر مانند پیدا کردن بازیگران هنوز به این نتیجه نرسیده‌ایم چه زمانی ساخت این فیلم شدنی است. در چنین شرایطی برخی معتقدند که باید دست از تولید کشید و برخی بر این عقیده هستند که باید کار را ادامه داد به نظرم هم حرف گروه اول درست است و هم اینکه معیشت بچه‌های سینما به این تولیدات بستگی دارد. به هر حال در گروه‌های فیلمسازی عواملی حضور دارند که دستمزد کمی دریافت می‌کنند. این گروه با همین دستمزد کم یک خانواده را اداره می‌کنند، اگر تولیدات جریان نداشته باشند، نمی‌توانند وارد حرفه دیگری شوند و به سرعت نمی‌توانند تغییر حرفه بدهند.

وی افزود: اصلاً در چنین شرایطی خیلی از شغل‌های دیگر هم دچار مشکل شده‌اند یعنی یا راکد هستند یا بازاری ندارند بنابراین این افراد در گروه‌های فیلمسازی واقعاً آسیب پذیر هستند ضمن اینکه دولت هم حمایتی نمی‌کند پس باید تولیدات جریان داشته باشند تا زندگی این گروه از افراد دچار مشکل نشود. به همین دلیل هرچند هر دو دسته درست می‌گویند، جان افراد عزیز و مهم است و باید پیشکسوتان خودمان را حفظ کنیم چون تعداد آنها کم است ولی به هر حال آن گروه کم درآمد هم بخش دیگری از سینما هستند.

زرین‌کوب بیان کرد: هرچند امکان کنترل صددرصدی پروتکل‌های بهداشتی در طول ساخت یک فیلم نیست ولی به نظرم تا حدی می‌توان شرایط را بالانس کرد تا از میزان صدمه زدن به افراد کم کرد گاهی می‌بینیم که برخی ماسک نمی‌زنند یا به درستی از ماسک استفاده نمی‌کنند طبیعی است که در چنین شرایطی بیماری افزایش پیدا می‌کند. هرچند من می‌دانم رعایت این پروتکل‌ها در محیط‌های بسته سخت است ولی باید تلاش کنیم میزان آسیب کمتر شود.

وی در پایان با اشاره به همکاری با محسن چگینی گفت: آقای چگینی همکار من در تلویزیون و تهیه کننده بسیار باسابقه‌ای هستند، این همکاری از اینجا شکل گرفت که من و ایشان علاوه بر اینکه با یکدیگر همکار هستیم، دوست هم هستیم از همین رو من از ایشان خواهش کردن که تهیه‌کنندگی کار من را بپذیرد، ایشان هم بعد از خواندن فیلمنامه پذیرفتند تهیه کننده فیلم سینمایی «میرجاوه» باشند این در حالی است که «میرجاوه» یک فیلم بسیار جدی است در حالی که تخصص آقای چگینی در حوزه طنز است. با این حال در آثار جدی هم متخصص هستند از همین رو این همکاری برای من بسیار مناسب بود.