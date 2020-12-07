۵۱۳ مسکن معلولان ساخته شد/وضعیت نامناسب مناسب سازی ادارات و معابر

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد گوهردهی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه ۵۰ درصد معلولیت‌ها براثر حوادث ترافیکی و ناشی از کار بوده است، افزود: همچنین برخی از معلولیت‌ها ناشی از اختلالات ژنتیکی است که باید این اختلالات به درستی شناسایی شود.

وی با اظهار اینکه سازمان بهزیستی همه خانواده‌های دارای دو و چند معلول را پایش ژنتیکی می‌کند، افزود: این خانواده‌ها از نظر ژنتیکی پایش و بررسی می‌شود و این طرح تا پایان سال آینده اجرایی می‌شود.

وی اجرای طرح پایش معلولیت‌ها را در پیشگیری از معلولیت مهم برشمرد و گفت: غربالگری شنوایی و بنیایی نیز در استان در دست اجرا بوده که از بروز اختلالات پیشگیری می‌کند.

غربالگری ۳۳ هزار نوزاد

گوهردهی با عنوان اینکه در سال قبل در حوزه غربالگری نوزادان در بخش شنوایی بیش از ۳۳ هزار و ۸۰۰ نوزاد پایش و برخی از نوزادان دارای مشکل به سطح بالاتر ارجاع شدند.

مدیرکل بهزیستی مازندران با اظهار اینکه ۵۲ مورد از نوزادانی که اختلالات شدید شنوایی داشتند، شناسایی شدند، گفت: با غربالگری از بروز اختلالات بین این نوزادان جلوگیری شد.

وی دربیماری تنبلی چشم نیز گفت: در این طرح بیش از ۱۰۰ درصد از نوزادان و جامعه هدف تحت پوشش قرار قرار گرفتند و بیش از ۱۰۸ هزار کودک را تحت پوشش قرار دادیم.

مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به فعالیت مراکز غربالگری و ژنتیک در استان اظهار داشت: برای بیش از پنج هزار و ۴۰۰ خانوار استان مشاوره‌های ژنتیک انجام دادیم و بیش از دو هزار خانوار دارای معلول بودند.

گوهردهی توانمندسازی جامعه هدف را از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: تا سال قبل در حوزه مسکن چهار هزار و ۱۶۷ واحد مسکونی برای افراد دارای معلولیت تسهیل گری کردیم.

وی اعتبار اجرای این طرح را بیش از ۲۸ میلیارد تومان بیان کرد و گفت: در سال جاری برای ۴۰۰ خانوار در حوزه مسکن تسهیل گری خواهیم کرد و تاکنون بیش ۵۱۳ واحد مسکن تحویل دادیم که بیش از برش استانی و کشوری است.

مدیرکل بهزیستی مازندران به پویش سقف همدلی اشاره کرد و با بیان اینکه به شدت محتاج خیران و مردم هستیم، گفت: برای تکمیل واحدهای مسکونی ۳۰ تا ۹۰ درصدی نیازمند حمایت مردم هستیم.

گوهردی درباره اشتغال زایی افراد دارای معلولیت گفت: برای بیش از هزار و ۲۹۹ نفر از افراد تخت پوشش حق بیمه سهم کارفرما را پرداخت کردیم.

مدیرکل بهزیستی مازندران با عنوان اینکه در حوزه مناسب سازی وضعیت مناسبی نداریم، گفت: برای بیش از ۳۵۰ نفر از معلولان در حوزه خودرو و مسکن مناسب سازی انجام داد.