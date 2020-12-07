گره ترافیکی ورودی جنوب شرقی یزد گشوده شد/پایان دو دهه انتظار

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: رشد شهرنشینی، ضعف در زیرساختهای عمرانی و فرهنگی حمل و نقل، عدم تناسب معابر با ساختارهای مختلف شهری، اشکلات هندسی معابر به عنوان عوامل زمینه ساز گرههای ترافیکی اثرات منفی بر زیست شهری به همراه دارند.
ایجاد استرس و اضطراب، آلودگی صوتی و محیطی، افزایش میزان مصرف سوخت، رشد آمار تصادفات و خسارات، فرسودگی محلهای تردد و افزایش هزینههای استهلاک خودرو نیز از دیگر آثار ترافیک است که این مسئله نیز از شهر یزد جدا نیست و به سهم جمعیت و ظرفیت مسیرهای تردد درون شهری به ویژه در برخی مناطق با ترافیک دست و پنجه نرم میکند.
عضو شورای اسلامی شهر یزد در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس بررسیهای کارشناسی، نظرات مردمی، تحلیلهای اجتماعی و مطالعات میدانی صورت گرفته در سطح شهر یزد، گرههای بحرانی ترافیکی شناسایی و بر مبنای اهمیت و ضرورت برای انجام اقدامات اصلاحی در دستور کار قرار گرفت.
محسن عباسی هرفته افزود: بر اساس مطالعات صورت گرفته، ابر پروژه خلیج فارس، تعریض ابتدای خیابان کاشانی (محدوده میدان ابوذر)، بلوار شهدای دهنو، اصلاح و تکمیل میدان شهدای محراب چهار پروژههای بودهاند که در تعدیل و روان سازی ترافیک ورودی شهر نقش کلیدی داشتهاند.
ورودی جنوب شرقی یزد مهمترین گره بحرانی ترافیکی شهر
وی عنوان کرد: ۹ مرکز خدماتی - درمانی، ۶ هزار و ۵۰۰ واحد تجاری، ۱۳۰ هزار نفر جمعیت ساکن در این محدوده در یزد و حمیدیا و محور ارتباطی شهرستانهای بافق، مهریز و … باعث شده تا روزانه حدود ۴۰۰ هزار تردد در ورودی جنوب شرقی یزد اتفاق بیافتد و این محدوده را به یکی از مهمترین گرههای بحرانی ترافیکی شهر تبدیل کند.
رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر یزد بیان کرد: هر چند طرحهای بالادستی برای این محدوده موجود بود ولی چند دهه بود که این طرحها معوق مانده و یا قسمتهایی از آن به شکل ناقص و مقطعی اجرا شده بود که توان حل مشکلات موجود را نداشت.
وی افزود: در سه سال گذشته با اجرای ابر پروژه خلیج فارس که بزرگترین پروژه ترافیکی تاریخ شهرداری یزد است، بلوار مدرس به بلوار دشتی متصل شد و بخشی از بار ترافیکی میدان ابوذر حذف و کاسته شد و در واقع یک شریان اصلی ورودی جنوب شرقی شهر را به بخشهای شمالی یزد متصل کرد.
عباسی هرفته یادآور شد: بر اساس این اقدام، میدان ابوذر و خیابان پرترافیک کاشانی از مدار دسترسی در این زمینه خارج شد.
وی اظهار داشت: اجرای این پروژه و آزادسازی زمینهای در مسیر، حدود ۵۵ میلیارد تومان هزینه داشت.
۴ گام بنیادین برای کاستن از بارترافیکی پهنه جنوبی شهر جهانی
عضو شورای اسلامی شهر یزد اظهار داشت: دومین پروژه، تعریض ابتدای خیابان کاشانی بود که با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان انجام شد و حرکت از میدان ابوذر به سمت میدان شهدای محراب را که همواره با سنگینی و دشواری همراه بود، روان ساخت.
عباسی هرفته، پروژه و اقدام سوم در این زمینه را اصلاح هندسی میدان شهدای محراب و اجرای دو پل به عنوان دور برگردان در انتهای بلوارهای دانشجو و مدرس بیان کرد و اظهار داشت: این اقدام ظرفیت ترافیکی میدان شهدای محراب را که از جمله گرههای ترافیکی شهر بود تا ۴۰ درصد افزایش داد و اجرای این پروژه و آزادسازیهای مربوط به آن حدود ۲۰ میلیارد تومان هزینه در بر داشت.
رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر یزد افزود: پروژه چهارم، احداث بلوار شهدای دهنو، از خیابان منابع طبیعی (پل قطار خیابان کاشان) به سمت حمیدیا و به طول دو کیلومتر بود که دسترسی یزد به حمیدیا و دهنو را روان و تسهیل کرد و بار ترافیکی میدان ابوذر و ابتدای خیابان کاشانی را کاهش داد.
عباسی هرفته تاکید کرد: این چهار پروژه به عنوان یک طرح جامع و هدفمند برای کاستن از بار ترافیکی ورودی جنوب شرق شهر و اصلاح مسیرهای نادرست در شرایط سخت اقتصادی، تامین اعتبار و اجرایی شد و گام بزرگی در راستای ساماندهی ترافیک این محدوده پر تردد شهری برداشته شد.
یزد که هنوز در زمره شهرهای کوچک به شمار میرود و تا کلانشهر شدن مسیر طولانی در پیش دارد، گرههای ترافیکی متعددی دارد که لازم است با اجرای طرحهای، یکی پس از دیگری گشوده شوند.
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