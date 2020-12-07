کام تلخ تیم های شهر «گز» در شروع لیگ بیستم

به گزارش خبرنگار مهر، در روز اول هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر تنها ۲ بازی انجام شد که یک طرف هر دو بازی تیم‌های اصفهانی قرار داشتند. تیم‌هایی که در خانه و خارج از خانه شکست خوردند تا هفته پنجم به کام اصفهانی‌ها تلخ شود.

روز گذشته و در جریان مسابقات لیگ برتر، به صورت همزمان سپاهان در مسجد سلیمان مقابل نفت به میدان رفت و ذوب آهن کرونا زده در اصفهان پذیرای شهرخودرو شد که هر دو بازی با شکست نماینده های اصفهان به پایان رسید.

ذوب آهن در خانه با ۲ گل مقابل مغلوب شهرخودرو شد و سپاهان نیز در مسجد سلیمان با نتیجه ۳ بر یک مغلوب نفت شد تا اصفهانی‌ها با ۵ گل خورده، یک گل زده و بدون امتیاز هفته‌ای کابوس وار را در لیگ برتر سپری کنند.