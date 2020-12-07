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۱۷ آذر ۱۳۹۹، ۱۱:۱۳

اصفهان ناکام ترین استان؛

کام تلخ تیم های شهر «گز» در شروع لیگ بیستم

کام تلخ تیم های شهر «گز» در شروع لیگ بیستم

در حالی که هنوز هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر به پایان نرسیده، اصفهان ناکام ترین استان فوتبالی هفته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در روز اول هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر تنها ۲ بازی انجام شد که یک طرف هر دو بازی تیم‌های اصفهانی قرار داشتند. تیم‌هایی که در خانه و خارج از خانه شکست خوردند تا هفته پنجم به کام اصفهانی‌ها تلخ شود.

روز گذشته و در جریان مسابقات لیگ برتر، به صورت همزمان سپاهان در مسجد سلیمان مقابل نفت به میدان رفت و ذوب آهن کرونا زده در اصفهان پذیرای شهرخودرو شد که هر دو بازی با شکست نماینده های اصفهان به پایان رسید.

ذوب آهن در خانه با ۲ گل مقابل مغلوب شهرخودرو شد و سپاهان نیز در مسجد سلیمان با نتیجه ۳ بر یک مغلوب نفت شد تا اصفهانی‌ها با ۵ گل خورده، یک گل زده و بدون امتیاز هفته‌ای کابوس وار را در لیگ برتر سپری کنند.

کد مطلب 5089730

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