پیمان اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نقاط قوت و ضعف برگزاری لیگ متمرکز گفت: با توجه به اینکه برگزاری رقابت‌ها به شیوه متمرکز برنامه جدیدی بود اما به خوبی برگزار شد. شاید بزرگترین حسن آن، این بود که روند آسیب و ابتلای تیم‌ها به ویروس کرونا کاهش یافت و همین نقطه قوتی برای همه تیم‌ها بود. بازی‌ها طبق برنامه و نظم خاصی برگزار شد، مشکل حاشیه‌ای وجود نداشت و در برنامه‌ریزی نیز مشکلی پیش نیامد.

پیمان اکبری در پاسخ به این سؤال که برخی تیم‌ها نسبت به لغزندگی سالن خانه والیبال اعتراض داشتند، گفت: ما در خانه والیبال مسابقه داشتیم و بازیکنانمان نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند که گویا زمین لغزنده است. مسعود غلامی بازیکن تیم ما نیز در این سالن آسیب دید. نمی‌توان به طور صد درصد گفت که آسیب‌دیدگی او به دلیل لغزندگی زمین بوده اما ممکن است یکی از دلایل بوده باشد. تا جایی که اطلاع دارم عشایری و داورزنی در تلاش هستند تا این مشکل حل شود.

وی درباره وضعیت تیم شهرداری ارومیه نیز گفت: خدا را شکر شرایط خوبی داریم، بازیکنان قدر موقعیت‌ها را می‌دانند و از نظر بدنی خوشبختانه در شرایط ایده‌آلی قرار دارند.

اکبری در پاسخ به این سؤال که آیا برای هر بازی به میزبانی تهران مبلغ ۶ میلیون تومان از تیم گرفته می‌شود یا خیر؟ افزود: قبلاً چنین بحثی وجود داشت اما من در جریان آن نیستم و سرپرست تیم می‌تواند پاسخگوی این سؤال باشد.

سرمربی تیم والیبال شهرداری ارومیه درباره ویدئوچک نیز گفت: استفاده از ویدئوچک خواست همه تیم‌هاست. خانه والیبال و سالن فدراسیون محل برگزاری مسابقات در تهران هستند و ما در ایران دو سیستم ویدئوچک داریم که می‌توان از هر کدام در یکی از این مکان‌ها استفاده کرد. استفاده از ویدئو چک می‌تواند حواشی مسابقات که گاهی باعث عصبانیت تیم‌ها و بازیکنان می‌شود را کاهش دهد.