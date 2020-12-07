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۱۷ آذر ۱۳۹۹، ۱۳:۳۰

معاون سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد:

اختصاص اعتبار از محل ارزش افزوده به شهرستان هفتکل

اختصاص اعتبار از محل ارزش افزوده به شهرستان هفتکل

اهواز- معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اختصاص اعتبار به امور مالیاتی شهر هفتکل و اختصاص اعتبار از محل اعتبارات مالیات ارزش افزوده از جمله مصوبات جلسه مشترک در شهرستان هفتکل بود.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مسیحی ظهر امروز در حاشیه نشست بررسی مشکلات اقتصادی شهرستان هفتکل با حضور مسئولان کشوری سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصادی، مسئولان استانی و شهرستانی، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هدف از این سفر در راستای اجرای دستور وزیر اقتصاد و با درخواست نماینده مردم مسجدسلیمان، اندیکا، لالی و هفتکل در مجلس شورای اسلامی است.

وی افزود: بررسی مسائل و مشکلات شهرهای هفتکل و مسجدسلیمان در حوزه دستگاه‌های اقتصادی از جمله امور مالیاتی، بانک‌ها و بیمه‌ها از اهداف اصلی تشکیل جلسه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی است.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: شنیدن مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و مردم این شهرها با ارائه طریق فرآیندهای اقتصادی در این شهرها تسریع و تسهیل شود.

مسیحی خبر داد: اختصاص اعتبار به امور مالیاتی شهرستان هفتکل و همچنین اختصاص اعتبار از محل اعتبارات مالیات ارزش افزوده از جمله مصوبات جلسه مشترک در شهرستان هفتکل بود.

وی در پایان گفت: مقرر شد تا مکاتبات لازم در خصوص ارتقای سطح اداره مالیاتی شهرستان هفتکل با سازمان امور استخدامی و اداری کشور صورت بگیرد.

کد مطلب 5089886

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