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۱۷ آذر ۱۳۹۹، ۱۳:۱۷

معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی گیلان خبر داد:

اجرای طرح کاداستر در ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان گیلان

اجرای طرح کاداستر در ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان گیلان

رشت- معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی گیلان با اشاره به اجرای طرح کاداستر در ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی این استان، گفت: عدم تأمین اعتبار یکی از مشکلات اجرای این طرح است.

به گزارش خبرنگار مهر، سهیل توکلی پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح کاداستر و مزایای آن در سطح اراضی ملی استان گیلان، اظهار کرد: تاکنون طرح کاداستر در ۲۰۰ هزار هکتار اراضی ملی استان گیلان اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه این میزان معادل یک پنجم زمین‌های ملی استان گیلان است، افزود: طرح کاداستر از سال ۹۶ در سطح اراضی ملی استان گیلان اجرایی شده است.

توکلی با اشاره به اینکه استان گیلان دارای یک میلیون و ۱۷ هزار هکتار اراضی ملی است، گفت: از این میزان ۵۶۰ هزار هکتار تحت پوشش اجرای طرح کاداستر قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه تخصیص نیافتن اعتبارات لازم، وجود قطعات متعدد و پلاک‌های ثبتی زیاد در گیلان و شرایط آب و هوایی از مهم تریم مشکلات در مسیر اجرای این طرح است، ادامه داد: در صورت تأمین سه میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان اعتبار از محل صندوق توسعه ملی و اعتبارات استانی اجرای طرح کاداستر تا نیمه سال ۱۴۰۰ در استان گیلان به اتمام خواهد رسید.

معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی گیلان با اشاره به اجرای طرح کاداستر در ۴۵۰ هزار هکتار از اراضی ملی استانف گفت: این میزان امسال توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اجرایی می‌شود.

وی در ادامه به برخی مزایای اجرای طرح کاداستر نیز اشاره و تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی، جلوگیری از دست اندازی و تصرف زمین‌های ملی و تفکیک حقوق مردم از دولت را از جمله این مزایای اعلام کرد.

کد مطلب 5089939

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