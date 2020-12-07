اجرای طرح کاداستر در ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، سهیل توکلی پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح کاداستر و مزایای آن در سطح اراضی ملی استان گیلان، اظهار کرد: تاکنون طرح کاداستر در ۲۰۰ هزار هکتار اراضی ملی استان گیلان اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه این میزان معادل یک پنجم زمین‌های ملی استان گیلان است، افزود: طرح کاداستر از سال ۹۶ در سطح اراضی ملی استان گیلان اجرایی شده است.

توکلی با اشاره به اینکه استان گیلان دارای یک میلیون و ۱۷ هزار هکتار اراضی ملی است، گفت: از این میزان ۵۶۰ هزار هکتار تحت پوشش اجرای طرح کاداستر قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه تخصیص نیافتن اعتبارات لازم، وجود قطعات متعدد و پلاک‌های ثبتی زیاد در گیلان و شرایط آب و هوایی از مهم تریم مشکلات در مسیر اجرای این طرح است، ادامه داد: در صورت تأمین سه میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان اعتبار از محل صندوق توسعه ملی و اعتبارات استانی اجرای طرح کاداستر تا نیمه سال ۱۴۰۰ در استان گیلان به اتمام خواهد رسید.

معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی گیلان با اشاره به اجرای طرح کاداستر در ۴۵۰ هزار هکتار از اراضی ملی استانف گفت: این میزان امسال توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اجرایی می‌شود.

وی در ادامه به برخی مزایای اجرای طرح کاداستر نیز اشاره و تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی، جلوگیری از دست اندازی و تصرف زمین‌های ملی و تفکیک حقوق مردم از دولت را از جمله این مزایای اعلام کرد.