به گزارش خبرگزاری مهر، حافظ باباپور، با بیان اینکه با گذشت حدود ۱۳ ماه از زلزله شهرستان های میانه و سراب بیش از ۹۰ درصد از عملیات بازسازی واحدهای مسکونی و دامی آسیب دیده به اتمام رسیده است، افزود: در این زلزله ۶ هزار و ۵۵۲ واحد خسارت دیده بود.

وی با اشاره به اینکه در این حادثه یک هزار و ۷۹۷ واحد شهری و ۴ هزار و ۷۵۵ واحد روستایی آسیب دیده بود، اظهار داشت: در این مدت ۳ هزار واحد احداث و ۳ هزار و ۵۵۲ واحد شهری و روستایی تعمیر شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان‌شرقی گفت: در این مدت ۱۱ هزار و ۵۸۴ واحد برای دریافت تسهیلات احداث واحدهای دامی و معیشتی به بانکهای عامل معرفی شده و بازسازی واحدهای دامی با همکاری و توافق با مدیریت جهاد کشاورزی استان در حال انجام است.

باباپور، با بیان اینکه در این مدت ۳ هزار و ۸۷۱ واحد مسکونی و دامی آواربرداری و ۴ هزار و ۵۷۹ واحد مسکونی و دامی پی کنی شده است، ادامه داد: برای ۴ هزار و ۴۸۳ واحد فنداسیون، ۴ هزار و ۳۴۳ واحد اسکلت و برای ۳ هزار و ۸۳۶ واحد مسکونی و دامی سقف اجرا شده است.

وی یادآوری کرد: با وجود پرداخت تسهیلات دولتی و کمک بلاعوض، ۱۵ خانوار نیازمند و سالخورده در بخش ترکمنچای میانه به علت نداشتن آورده شخصی نیازمند کمک خیران برای تکمیل واحدهای خود هستند و در صورت کمک خیران و تامین ۳۰ میلیون تومان برای هر کدام از این واحدها، این واحدها تکمیل و افراد در واحدهای خود اسکان خواهند یافت.