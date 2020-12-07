به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله ربانی ظهر دوشنبه در جلسه کمیته اطلاع رسانی ستاد استانی کرونا ضمن تقدیر از همکاری خوب رسانه‌ها با ستاد استانی کرونا گفت: یکی از دلایل تبدیل وضعیت استان همدان در زمینه شیوع کرونا از قرمز به نارنجی در کنار همکاری مردم، اطلاع رسانی خوب رسانه‌ها در آگاهی دادن به مردم بوده که نیاز است این روند و تعامل ادامه داشته باشد.

وی گفت: وضعیت نارنجی شیوع این ویروس در همدان به معنای پایان کرونا نیست و باید پروتکل‌های بهداشتی همچنان جدی گرفته شود.

ربانی مهر تاکید کرد: همکاری مردم و رسانه‌ها باعث شد از وضعیت قرمز شیوع کرونا به نارنجی برسیم اما باید این شرایط را جدی بگیریم تا به قبل برنگردیم.

مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد کرونا در همدان دورهمی را علت اصلی ابتلاء به کرونا دانست و گفت: دورهمی شب یلدا می‌تواند باعث چند برابر شدن ابتلاء به کرونا شود و همه خانواده‌ها باید مواظب خطر بزرگ دورهمی ها و ابتلای مردم به کرونا باشند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان نیزدر جلسه کمیته اطلاع‌رسانی ستاد مدیریت کرونا بر رعایت پروتکل‌ها در شرایط نارنجی تاکید کرد و گفت: شرایط فعلی استان همدان نیازمند رعایت پروتکل‌ها با همکاری مردم است و نباید از شرایط فعلی غافل شویم.

محمد طاهری بابیان اینکه کاهش زیادی در آمار ابتلاها و فوتی‌های کرونا در استان همدان داشته‌ایم که این نشانه عملکرد خوب ستاد کرونا و همکاری مردم و مجموعه هاست، گفت: طرح شهید قاسم سلیمانی می‌تواند کمک خوبی به کنترل و پیشگیری بیماری کرونا باشد.

وی با بیان اینکه حضور در دورهمی ها و اجتماعات عامل اصلی ابتلاء به بیماری کرونا است و عامل بیش از ۵۰ درصد علت ابتلاء دورهمی هاست، گفت: خروجی و ترخیص بیماران بیشتر از ورودی است و در حال حاضر ۶۸۸ نفر در بیمارستان‌ها بستری هستند و در ۲۴ ساعت گذشته نیز چهار نفر بر اثر ابتلاء به کرونا فوت کرده‌اند.