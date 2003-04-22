جشنواره تئاتر دانشجويان كشور برگزار مي شود

جشنواره سراسري تئاتر دانشجويان كه هر سال در نيمه اول سال برگزار مي شد، به علت تاخيري كه در تامين اعتبار آن به وجود آمد، احتمالا" بهمن يا اسفند ماه امسال برگزار مي شود.