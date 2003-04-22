جشنواره تئاتر دانشجويان كشور برگزار مي شود

دكتر سعيد كشن فلاح، دبير جشنواره سراسري تئاتر دانشجويان در گفت و گوي اختصاصي با خبرگزاري مهر ضمن اعلام اين مطلب گفت: در دو هفته آينده فراخوان و مقررات شركت آثار دراين جشنواره اعلام خواهد شد.
جشنواره سراسري تئاتر دانشجويان كه هر سال در نيمه اول سال برگزار مي شد، به علت تاخيري كه در تامين اعتبار آن به وجود آمد، احتمالا" بهمن يا اسفند ماه امسال برگزار مي شود.
دكتر سعيد كشن فلاح، دبير جشنواره سراسري تئاتر دانشجويان در گفت و گوي اختصاصي با خبرگزاري مهر ضمن اعلام اين مطلب گفت: در دو هفته آينده فراخوان و مقررات شركت آثار دراين جشنواره اعلام خواهد شد.
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