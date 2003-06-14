گزارش مهر از تجمع شب گذشته خوابگاه شهيد بهشتي

به گزارش خبرنگار سياسي مهر پس از آن كه دو نارنجك دست ساز در محوطه خوابگاه منفجر شد، دانشجويان درمحوطه خوابگاه تجمع كردند و بطور ناهماهنگ شعارهايي سر دادند.

پس ازآن صداي انفجار نارنجكهاي دست سازديگري به گوش رسيد. در اين تجمع بين 20 تا 60 دانشجو حضورداشتند كه با ادامه تجمع، نيروي انتظامي درساعت 3 بامداد سه گاز اشك آور به داخل محوطه پرتاب كرد. از ابتداي شروع تجمع نيز درخيابانهاي نزديك خوابگاه آتش روشن شده بود. در اين تجمع درگيري فيزيكي مشاهده نشد.

پس از اذان صبح براي چند دقيقه دانشجويان به داخل ساختمان رفته وپس از نماز دوباره درمحوطه حاضر شدند و تا ساعت 6 صبح تجمع ادامه داشت.