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۱۷ آذر ۱۳۹۹، ۱۴:۳۸

به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛

نشست علمی «حکمت سیاسی متعالیه؛ اخلاق و کارآمدی» برگزار می شود

نشست علمی «حکمت سیاسی متعالیه؛ اخلاق و کارآمدی» برگزار می شود

قم- نشست علمی «حکمت سیاسی متعالیه؛ اخلاق و کارآمدی» ۱۸ آذرماه ۹۹ در بستر فضای مجازی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علمی «حکمت سیاسی متعالیه؛ اخلاق و کارآمدی» به همت پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و مرکز همکاری‌های علمی و بین‌الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و با همکاری روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار می‌شود.

در این نشست، حجج اسلام والمسلمین رضا لک زایی و هدایت الله یوسفی و محمدحسن روزبه و خانم‌ها نجمه کیخا و طیبه محمدی کیا به سخنرانی خواهند پرداخت.

لازم به ذکر است این نشست، سه شنبه ۱۸ آذرماه ساعت ۱۵ الی ۱۷ از طریق لینک http://dte.bz/cptconf برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5090000

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