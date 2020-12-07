نشست علمی «حکمت سیاسی متعالیه؛ اخلاق و کارآمدی» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علمی «حکمت سیاسی متعالیه؛ اخلاق و کارآمدی» به همت پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و مرکز همکاری‌های علمی و بین‌الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و با همکاری روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار می‌شود.

در این نشست، حجج اسلام والمسلمین رضا لک زایی و هدایت الله یوسفی و محمدحسن روزبه و خانم‌ها نجمه کیخا و طیبه محمدی کیا به سخنرانی خواهند پرداخت.

لازم به ذکر است این نشست، سه شنبه ۱۸ آذرماه ساعت ۱۵ الی ۱۷ از طریق لینک http://dte.bz/cptconf برگزار خواهد شد.