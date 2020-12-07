به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق معتمدیان در نشست هم‌اندیشی با اصحاب رسانه استان که در محل دفتر استاندار برگزار شد، در راستای اولویت‌های مدیریت استان گفت: یکی از مهمترین این اولویت‌ها، توجه به معیشت و مسائل اقتصادی مردم است که با تعامل با دستگاه‌های مختلف، نهادهای حاکمیتی، تشکل‌های مردم نهاد و گروه‌های جهادی تلاش می‌کنیم خدمت‌رسانی به مردم سرعت و شتاب بیشتری پیدا کند.

وی افزود: در شرایط موجود مدیریت خراسان رضوی بر روی حوزه‌های «صنعت، معدن و تجارت» متمرکز است چرا که این سه حوزه جزو پیشران‌های اصلی استان محسوب می‌شوند.

ترانزیت مزیت مهم خراسان رضوی

معتمدیان در توضیح برنامه‌های حوزه تجارت استان بیان کرد: بازارچه‌های بسیار متعددی در استان وجود دارند که به دلایل مختلف تا حدودی دچار رکود شده‌اند، این در حالی است که در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری توسعه صادرات بسیار اهمیت دارد.

وی گفت: ترانزیت یکی دیگر از اولویت‌های استان محسوب می‌شود که در این راستا اقداماتی در راستای ساماندهی و روان‌سازی مرز دوغارون صورت گرفته است.

استاندار خراسان رضوی افزود: یکی از سیاست‌گذاری‌های ما در حوزه ترانزیت این است که دروازه ورودی استان به آسیای میانه منحصر به یک مسیر و از طریق یک کشور نباشد، لذا در همین راستا تلاش می‌کنیم که این دسترسی ترانزیتی از طریق کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان ایجاد شود.

ضرورت حضور پررنگ‌تر شرکت‌های بزرگ حاکمیتی در بخش معدن استان

معتمدیان در ادامه با اشاره به حوزه معادن و نقش آن در توسعه پایدار ابراز کرد: با توجه به شناسایی بیش از ۶۰ نوع ماده معدنی در استان و تعلق بیش از ۵۰ درصد سنگ آهن کشور به جنوب خراسان رضوی می‌طلبد که در بلند مدت شرکت‌های بزرگ حاکمیتی و بخش خصوصی در این مناطق سرمایه‌گذاری بکنند.

وی در همین رابطه بر لزوم مطالعات گسترده ژئوفیزیک هوایی و تمرکز بر پهنه‌های معدنی استان تاکید کرد و افزود: با توجه به اقدامات انجام شده، شورای معادن در استان فعال‌تر و در کوتاه مدت فضا و بستر سرمایه‌گذاری فراهم خواهم شد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه در آینده شاهد جهش جدی در حوزه معادن استان خواهیم بود، گفت: در این حوزه بخش‌های مطالعات و اکتشافات، استخراج و بهره‌برداری و فرآوری صنایع معدنی را دنبال خواهیم کرد.

معتمدیان با اعلام اینکه مقدمات سلب صلاحیت بیش از ۴۰۰ معدن در استان فراهم شده است، بیان کرد: در همین راستا به زودی معادنی که به دلایل مختلف راکد هستند سلب صلاحیت شده و به صورت مزایده عمومی واگذار خواهند شد.

وی در ادامه به حوزه صنعت استان پرداخت و افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور تلاش می‌کنیم وضعیت بیش از ۶ هزار واحد صنعتی موجود استان را تثبیت کنیم. چرا که در شرایط فعلی اگر حمایت عملی از این حوزه وجود نداشته باشد، شاهد تعطیلی کارخانه‌ها و صنایع موجود خواهیم بود.

استاندار خراسان رضوی اضافه کرد: در قالب‌های مختلف رایزنی‌هایی انجام شده و در همین راستا تفاهم‌نامه‌ای با رئیس سازمان برنامه و بودجه به امضا رسیده است که تسهیلاتی با کمک‌های فنی و اعتباری در اختیار واحدهای صنعتی قرار بگیرد تا این واحدها با حداکثر ظرفیت یا با ایجاد خط تولید جدید به کار خود ادامه دهند.

ظرفیت‌ها و چالش‌های بخش کشاورزی

معتمدیان با اشاره به فرصت‌ها و ظرفیت‌های استان در حوزه کشاورزی گفت: به دلیل برداشت‌های بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی و شرایط اقلیمی، استان از نظر کسری مخازن آب وضعیت مناسبی ندارد و این موضوع بحران‌های جدی را برای استان ایجاد کرده است.

وی افزود: در کنار چالش‌های مذکور، استان در بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله زعفران، پسته و کشمش برند بوده و وضعیت خوبی دارد که باید روی این مزیت‌ها متمرکز شویم.

چالش کم‌آبی در خراسان رضوی یکی دیگر از مسائلی بود که استاندار خراسان رضوی در این نشست به آن اشاره کرد و افزود: اجرای سند سازگاری با شرایط کم‌آبی که تکالیف دستگاه‌های متولی آب را در کوتاه مدت و بلند مدت تعیین کرده، از اولویت‌های مدیریت استان خواهد بود.

معتمدیان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن انتقاد از عدم شفافیت و گزارش‌دهی برخی از بانک‌های خصوصی در استان گفت: قابل قبول نیست منابع برخی از بانک‌های استان در داخل استان تأمین اما در خارج از استان مصرف شود. تلاش خواهیم که این بانک‌ها را پاسخگو کنیم و در این راستا اگر لازم باشد از ظرفیت رسانه‌ها استفاده خواهیم کرد.

وی گفت: به مدیران استانی تاکید شده است فقط بر روی اعتبارات استانی متمرکز نباشند و برای جذب منابع مالی پروژه‌ها به سمت جذب اعتبارات ملی بروند.

آخرین وضعیت استان از نظر کرونا و نقش آگاهی بخشی رسانه‌ها

استاندار خراسان رضوی در ادامه در خصوص وضعیت استان از نظر کرونا با اشاره به نقش رسانه‌ها در تشویق مردم به رعایت پروتکل‌ها و عدم عادی انگاری شرایط، تشریح کرد: در این زمینه تأمین سلامت مردم از اولویت‌های جدی ما به شمار می‌رود و در این مسیر تلاش شده انسجام بیشتری بین مسئولان استان ایجاد شود.

معتمدیان افزود: در دو هفته اخیر به دنبال همراهی بسیار خوب مردم و انسجام بین ارکان مختلف دولتی، مردمی و حاکمیتی، ۱۹ شهرستان قرمز استان به ۴ شهرستان کاهش و وضعیت شهرها به وضعیت نارنجی تغییر پیدا کرده است.

وی با تاکید بر لزوم نهادینه کردن فرهنگ مطالبه‌گری در فضای مدیریت استان تصریح کرد: هم ما باید از مدیران مطالبه‌گری کنیم و هم رسانه‌ها باید بتوانند به صورت شفاف از مدیریت استان و دستگاه‌های اجرایی مطالبه‌گری داشته باشند.

از نقد منصفانه استقبال می‌کنیم

استاندار خراسان رضوی در انتهای سخنان خود اعلام کرد: فرمانداران و مدیران اجرایی استان باید پاسخگوی افکار عمومی و رسانه‌ها باشند. در این رابطه هم از نقد منصفانه استقبال می‌کنیم.

گفتنی است در این نشست صمیمی، استاندار خراسان رضوی در خصوص برخی از مطالبات و مشکلات اهالی رسانه که مطرح شد، دستورات لازم را صادر کرد.