زمینه ماندگاری مردم در شهرهای کوچک فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز ترکی زاده ظهر امروز در نشست مسئولان امور مالیاتی کشور، اظهار کرد: وقتی مسجدسلیمان این‌قدر محرومیت دارد دیگر لالی، اندیکا و هفتکل وضعیت محرومیت‌هایش مشخص است.

وی افزود: لالی ۱۸۵ کیلومتر با مرکز استان فاصله دارد و در بن‌بست واقع شده است که به جایی وصل نیست؛ از نظر اشتغال و رونق فعالیت‌های اقتصادی جزو شهرهایی است که تاکنون میزبان سرمایه‌گذاران ملی و یا خارجی نبوده‌اند؛ بنابراین زمینه ایجاد اشتغال پایدار در شهر لالی فراهم نشده است.

فرماندار لالی با بیان اینکه خواستار توجه ویژه در اعطای اعتبارات ارزش افزوده هستیم چرا که درآمدهای شهرداری‌های کوچک کفاف هزینه جمع آوری زباله هم نمی‌دهد، عنوان کرد: این روزها نیز کرونا مازاد بر علت شده و باید به صورت مستمر آهک پاشی کنیم؛ تزریق ارزش افزوده برای شهرداری‌ها و روستاهای دارای دهیاری از جمله درخواست‌های مهمی است که باید بیشتر به آن توجه کنند.

وی در پایان گفت: باید زمینه ماندگاری مردم را در شهرهای کوچک فراهم کنیم؛ اگر این مهم در روستاها نیز محقق شود، قطعاً منجر به کاهش مهاجرت از روستا به شهر می‌شود.