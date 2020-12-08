علی شیرکانی در گفتگو با خبرنگار مهر به مهمترین اقدامات انجام شده در سال جاری برای بهبود کیفیت زندگی روستاییان و عشایر اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین اقدامات انجام شده همسان‌سازی مستمری روستاییان و عشایر بود که ابتدای آذرماه عملیاتی شد.

وی ادامه داد: بر این اساس، مستمری افرادی که ۱۵ سال قبل بازنشسته شده بودند با کسانی که به تازگی بازنشست شدند همسان سازی شده است.

مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تاکید کرد: بازنشستگان روستایی و عشایری که پایه حقوق آنها پایین بود و سنواتشان نیز زیاد نبود مستمری شأن از افزایش خوبی برخوردار شد.

وی با اشاره به اینکه به طور میانگین مستمری بگیران ما ۵۲ درصد افزایش یافته است گفت: افزایش مستمری‌ها و مابه‌التفاوت مستمری بازنشستگان صندوق بیمه‌های اجتماعی روستاییان و عشایر را از ابتدای سال محاسبه کردیم و پرداختی‌هایی که انجام دادیم ۴.۲ برابر پرداختی‌های ماه‌های قبل بود.

شیرکانی با اشاره به اینکه علاوه بر همسان‌سازی مستمری، سنوات ۸ ماه هم محاسبه و واریز شده است افزود: امیدواریم در شرایطی که شیوع کرونا فشار اقتصادی زیادی را به مردم وارد کرده است، همسان سازی مستمری‌ها بتواند التیامی بر دردهای آنها باشد و مقداری از کسری‌های مالی بازنشستگان تحت پوشش را کاهش دهد.

وی در مورد اعتبار همسان سازی مستمری‌ها نیز گفت: اعتبار مورد نیاز همسان سازی را از محل اعتبارات داخلی صندوق تأمین کردیم و به اعتبار مستمری‌ها، ۵۰ درصد اضافه شد.

به گفته وی، ۱۲۰ هزار بازنشسته روستایی و عشایر تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی از همسان‌سازی مستمری برخوردار شدند.