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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۹:۱۴

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

همسان‌سازی مستمری ۱۲۰ هزار بازنشسته روستایی و عشایر

همسان‌سازی مستمری ۱۲۰ هزار بازنشسته روستایی و عشایر

مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از همسان‌سازی مستمری ۱۲۰ هزار بازنشسته روستایی و عشایر خبر داد.

علی شیرکانی در گفتگو با خبرنگار مهر به مهمترین اقدامات انجام شده در سال جاری برای بهبود کیفیت زندگی روستاییان و عشایر اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین اقدامات انجام شده همسان‌سازی مستمری روستاییان و عشایر بود که ابتدای آذرماه عملیاتی شد.

وی ادامه داد: بر این اساس، مستمری افرادی که ۱۵ سال قبل بازنشسته شده بودند با کسانی که به تازگی بازنشست شدند همسان سازی شده است.

مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تاکید کرد: بازنشستگان روستایی و عشایری که پایه حقوق آنها پایین بود و سنواتشان نیز زیاد نبود مستمری شأن از افزایش خوبی برخوردار شد.

وی با اشاره به اینکه به طور میانگین مستمری بگیران ما ۵۲ درصد افزایش یافته است گفت: افزایش مستمری‌ها و مابه‌التفاوت مستمری بازنشستگان صندوق بیمه‌های اجتماعی روستاییان و عشایر را از ابتدای سال محاسبه کردیم و پرداختی‌هایی که انجام دادیم ۴.۲ برابر پرداختی‌های ماه‌های قبل بود.

شیرکانی با اشاره به اینکه علاوه بر همسان‌سازی مستمری، سنوات ۸ ماه هم محاسبه و واریز شده است افزود: امیدواریم در شرایطی که شیوع کرونا فشار اقتصادی زیادی را به مردم وارد کرده است، همسان سازی مستمری‌ها بتواند التیامی بر دردهای آنها باشد و مقداری از کسری‌های مالی بازنشستگان تحت پوشش را کاهش دهد.

وی در مورد اعتبار همسان سازی مستمری‌ها نیز گفت: اعتبار مورد نیاز همسان سازی را از محل اعتبارات داخلی صندوق تأمین کردیم و به اعتبار مستمری‌ها، ۵۰ درصد اضافه شد.

به گفته وی، ۱۲۰ هزار بازنشسته روستایی و عشایر تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی از همسان‌سازی مستمری برخوردار شدند.

کد مطلب 5090098
مهناز قربانی مقانکی

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    نظرات

    • IR ۱۰:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      1 0
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      سخت و زیان اور اعمال نشده قرار بود آذربایجان اعمال شود
    • ایرانی IR ۱۷:۲۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۹
      1 0
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      سلام پس ماجرای این سطوح درآمدی چی میشه؟ بنده سطح 8 انتخاب کردم امسال 840 تومن حق بیمه سالیانه واریز کردم دیگری سطح 1 انتخاب کرده امسال 330 تومن پرداخت کرده است! حالا بعد 5 سال ما هر دو هسمان سازی حقوق خواهیم داشت؟ این پول بیشتری که بنده پرداخت میکنم برای چیست؟ مسئله نگران کننده ای است.

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