فداکاری پرستاران و پزشکان کادر مبارزه با کرونا در «مثل نیلوفر»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، ساجد قدوسیان کارگردان مجموعه رادیویی «مثل نیلوفر» گفت: «مثل نیلوفر» برداشتی از زندگی شخصی و کاری تعدادی از پرستاران و پزشکانی است که این روزها با کرونا دست و پنجه نرم می کنند.

وی ادامه داد: اول قرار بر این بود که زندگی یکی از این پرستاران و پزشکان را به نمایش تبدیل کنیم اما طبق پیشنهادی که من به شورای سیاستگذاری شبکه دادم تصمیم بر این شد که ما عملا زندگی چند نفر از آنها را انتخاب کنیم و متنی ترکیبی نوشته شود، اینگونه شد که زهرا کولیوند متن نمایش را نوشت.

قدوسیان در پایان تأکید کرد: به لحاظ ساختار کار سعی کردیم آن اضطراب و هیجان و رفت و آمدهایی را که معمولا پزشکان و پرستاران در ماجرای کرونا چه در بیمارستان و چه در فضای زندگی شخصی با آن درگیر هستند به نمایش بگذاریم تا مخاطبان با بخشی از فشارهای عمومی و شخصی آنها نیز آشنا شوند.

سریال رادیویی «مثل نیلوفر» که به سفارش رادیو جوان در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده است را ساجد قدوسیان کارگردانی کرده و فرشاد آذرنیا تهیه کننده آن است.

این مجموعه رادیویی از بیست و دوم آذر ماه با هنرمندی احمد لشینی، امیر فرحان نیا، فریده دریامج، بهناز بستان دوست، محمدرضا قلمبر، شیما جان قربان، مسعود زنوزی راد، مروارید کریم پور، محمد شریفی مقدم، آرش راسخ و به صدابرداری جعفر جودتی و افکتوری محمدرضا قبادی فر ساعت ۲ بامداد از رادیو جوان پخش می شود و ساعت ۸:۴۵ دقیقه روی آنتن رادیو نمایش می رود.