به گزارش خبرنگار مهر، اعضای کمیته سلامت ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان همدان در نشستی با فرماندار همدان گزارشی از اقدامات این کمیته در سطح شهرستان همدان ارائه کردند و هماهنگی لازم به منظور اجرای هر چه مطلوب‌تر دستورالعمل‌ها و طرح‌های در دست اجرا در راستای کاهش شیوع کرونا، تعامل با واحدهای صنفی، جلب مشارکت و همراهی عمومی و تمرکز بر برخی از چالش‌های پیش رو به عمل آمد.

فرماندار همدان در این نشست با اشاره به ضرورت وحدت جمعی برای رفع مسائل و مشکلات مردم گفت: تعامل حداکثری، اقناع سازی و نگاه واقع بینانه به مردم در مواجهه با مشکلات کنونی بسیار حائز اهمیت است که باید در امر بازرسی این ستاد همواره مورد توجه قرار گیرد.

حسین افشاری با بیان اینکه دغدغه‌های معیشتی مردم در کنار امر سلامت باید مورد توجه قرار گیرد افزود: در امر بازرسی باید برخورد اخلاق مدارانه داشته باشیم و اعمال جرایم و سایر تدابیر قانونی باید محدود به متمردین وقانون گریزان باشد.

وی با اشاره به برخی از اقدامات حمایتی دولت برای اقشار آسیب پذیر و تولیدکنندگان و اصناف عنوان کرد: باید با صدای واحد و دلسوزانه با مردم صحبت کنیم تا شاهد همراهی مردم در اموری که انتظار همکاری داریم باشیم.

فرماندار همدان شناسایی بیماران کرونایی را گامی مهم در قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا دانست و اظهار کرد: با اجرای طرح محله محور شهید سلیمانی و افزایش تست‌های کرونا امیدواریم شاهد کاهش آمار ابتلاء و شیوع بیماری باشیم.

تیم بازرسی کمیته سلامت ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط در حوزه‌های مختلف بهداشتی، درمانی، تاسیساتی، تجهیزات پزشکی، کلینیک و پاراکلینیک ها، خدمات پزشکی است که با اشراف کافی به صورت تخصصی نسبت به بازرسی از مراکز تعیین شده بخش دولتی و خصوصی اقدام می‌کنند.