حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰، گفت: بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی پیش از ارائه لایحه بودجه عمومی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و ما آن را مورد بررسی قرار دادیم و به دنبال آن هستیم که بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را واقعی کنیم.

وی درباره میزان وابستگی بودجه سال آینده به نفت، گفت: تلاش مجلس شورای اسلامی آن است که میزان وابستگی بودجه کشور به نفت کاهش پیدا کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شفافیت منابع و مصارف لایحه بودجه برای مجلس شورای اسلامی حائز اهمیت است و این موضوع را به طور دقیق پیگیری می‌کنیم.

حاجی بابایی تأکید کرد: لایحه بودجه باید به سمت عدالت اجتماعی سوق پیدا کند و یکی از ملزومات این مسئله، حمایت مالی از اقشار کم درآمد جامعه است و قطعاً این موضوع را در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ مورد توجه قرار خواهیم داد.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اصلاحات ساختاری بودجه مورد توجه قرار گرفته است یا خیر، گفت: در لایحه بودجه سال آینده اصلاحات ساختاری بسیار ضعیف است اما قطعاً مجلس شورای اسلامی اصلاحات ساختاری را در بودجه سال آینده اعمال خواهد کرد و همه تلاش ما آن است که در جهت اصلاح ساختار بودجه حرکت کنیم.