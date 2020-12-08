اعلام تسهیلات برگزیدگان علمی برای پذیرش در کنکور ارشد ۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مفاد آیین نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان در دوره های کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ارشد به شماره ۲۱/۷۷۸۹۷ تاریخ ۵ مرداد ۹۳ شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که به تمام دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ابلاغ شده است، داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد می توانند از برخی تسهیلات آیین نامه استفاده کنند.

براساس این آیین نامه افراد حائز شرایط زیر، حداکثر تا یک سال تحصیلی پس از زمان دانش آموختگی (و صرفاً برای یک بار) در صورت شرکت در آزمون و کسب حدنصاب علمی حداقل ۹۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در هر کدرشته محل توسط سازمان سنجش به یکی از دانشگاه ها معرفی می شوند.

۱) برگزیدگان رتبه های اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیادهای علمی دانشجویی.

۲) دانشجویان نمونه کشوری در دوره کارشناسی با معرفی سازمان امور دانشجویان.

۳) رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره های خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی، ابن سینا و فارابی در دوره کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته با مشارکت حداقل ۵۰ درصد در دستاورد حائز رتبه.

۴) دانش آموخته رتبه اول دوره کارشناسی پیوسته در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی که طی هشت نیمسال تحصیلی دانش آموخته شده است.

۵) دانش آموخته رتبه اول دوره کارشناسی ناپیوسته در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی که طی چهار نیمسال تحصیلی دانش آموخته شده است.

سازمان سنجش حداکثر معادل ۱۰ درصد ظرفیت (با تقریب اضافی) در هر کدرشته محل تحصیل دوره بالاتر را بر اساس اولویت نمره و انتخاب رشته متقاضیان به حائزین شرایط اختصاص خواهد داد.