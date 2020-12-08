وضعیت فعالیت مراکز درمانی هلال احمر در کشورهای همسایه

محمد نصیری سخنگوی رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر و سخنگوی سابق این جمعیت در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص فعالیت مراکز درمانی هلال در کشورهای دیگر گفت: هلال احمر در کشور عراق و در شهر نجف بیمارستان ثابت دارد که مالکیت این بیمارستان با هلال احمر ایران است. تا پیش از شیوع کرونا همواره در تمام ایام سال زوار ایرانی به کشور عراق سفر داشتند به همین دلیل نیز مراکز ما همواره فعال و به زائران ارائه خدمات می‌کردند.

وی افزود: در شهر کربلا نیز چندین درمانگاه استیجاری داشتیم که همواره به زوار در تمام ایام به ویژه در اربعین خدمت رسانی می‌کردند اما در حال حاضر با توجه به شیوع ویروس کرونا و متوقف شدن سفرهای زوار ایرانی به کشور عراق، این مراکز غیر فعال و تعطیل هستند.

رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر عنوان کرد: ارائه خدمات درمانی در کشور عراق از سوی جمعیت هلال احمر مبتنی بر ارائه خدمت به زوار بوده به همین دلیل نیز این مراکز فعلاً فعالیتی ندارد و در صورت از بین رفتن شیوع بیماری کرونا و از سرگیری سفرهای زوار ایرانی به این کشور، ما نیز خدمات خود را ادامه خواهیم داد.

نصیری در خصوص وضعیت فعالیت مراکز درمانی هلال احمر در دیگر کشورها به غیر از عراق تصریح کرد: مراکز درمانی ما در کشورهای دیگر همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند چرا که خدمات ما در این کشورها مبتنی بر ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی به اتباع کشورهای مد نظر بوده و به همین دلیل در حال حاضر نیز این مراکز دایر و در حال ارائه خدمت هستند.

رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر درباره مراکز درمانی هلال احمر در عربستان خاطرنشان کرد: مراکز هلال احمر در این کشور تنها در ایام حج فعال بود و این مراکز ثابت نبوده بلکه سیار بوده‌اند به همین دلیل نیز در حال حاضر این مراکز نیز فعالیتی ندارند.